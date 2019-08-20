«Янг Бойз» — «Црвена Звезда». Прогноз: букмекеры недооценивают сербов

У «Янг Бойз» есть кадровые потери, так что «Црвена» может удивить.

21августа в Бернена стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» «Янг Бойз» сыграет с «Црвеной Звездой» в первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу швейцарского клуба можно с коэффициентом 1.84.

Анализ матча «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»(21.08.2019)

Очень ровная и интересная пара, в которой произойти может всё что угодно. Обе команды в прошлом сезоне выступали на групповом этапе Лиги чемпионов. Заняли четвёртые места, но пассажирами не были: «Црвена Звезда» дома хлопнула «Ливерпуль», а «Янг Бойз» выиграл у «Ювентуса» и сыграл вничью с «Валенсией».

Теперь место найдётся только для кого-то одного, а значит на кону стоят солидные призовые от УЕФА. Швейцарский клуб только начинает борьбу в квалификации: он с огромным отрывом выиграл внутреннее первенство и сразу попал в раунд плей-офф. А вот Сербия в рейтинге УЕФА находится заметно ниже, в связи с чем белградцы стартовали куда раньше.

«Црвена» прошла все квалификационные раунды. И в каждом испытывала определённые трудности. В первом завозилась с «Судувой» (0:0, 2:1), во втором обыграла ХИК (2:0, 1:2). Венцом стал третий раунд: обмен ничьими (дважды по 1:1) с «Копенгагеном», дополнительное время и сверхдраматичная серия пенальти. Всё закончилось только на 22-м ударе.

Чемпионаты в обеих странах набрали ход, так что кондиции соперников должны быть на уровне. И те и те сыграли по четыре матча: у «Црвены Звезды» четыре победы при разнице мячей 9:2, у «Янг Бойз» 10 очков и первая строчка в турнирной таблице, а баланс голов чуть скромнее (7:3).

Строго говоря, состав у «Янг Бойз» немного сильнее. Плюс надо учитывать ещё два важных фактора, тесно связанных между собой. Родные трибуны и искусственный газон, к которому гостям ещё придётся привыкать. Вроде бы П1 напрашивается, если бы не одно «но». Весьма солидных размеров.

А именно – кадровые потери. Клубу из Берна из-за травм не помогут четыре игрока основного состава: защитник Мохамед Камара, опорник Сандро Лаупер, а также полузащитники Марвин Шпильман и Миралем Сулеймани. Без опытного Сулеймани будет особенно трудно, что даст гостям шанс зацепиться.

Скорее всего, основной задачей швейцарцев будет не пропустить. На кону серьёзные деньги, так что спешить соперникам некуда. Ждём, что начало игры получится вязким, а основная острота будет исходить от стандартов и дальних ударов. Мы бы выбирали между ИТМ 1 гола в первом тайме за 1.78 и «гол к исходу 31 минуты – нет» за 2.35.

Х2 за 2.06 – по вкусу. «Црвена Звезда» вкатилась в сезон и набрала ход, так что у ослабленного травмами «Янг Бойз» наверняка возникнут трудности. Вариант посмелее – Х2 + ТМ 3,5 мяча за 2.50.

Ставки на матч «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»

Клубу из Берна из-за травм не помогут четыре игрока основного состава, потому основной задачей швейцарцев наверняка будет не пропустить. На кону серьёзные деньги, так что спешить соперникам некуда. Ждём, что начало игры получится вязким, а основная острота будет исходить от стандартов и дальних ударов.

Ставка №1: гол к исходу 31 минуты – нет за 2.35

Ставка №2: «Црвена Звезда» не проиграет за 2.06.