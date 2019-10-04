«Краснодар» — «Спартак». Прогноз: багаж Кононова даст о себе знать

6 октября на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в матче 12-го тура РПЛ встретится с московским «Спартаком». Эксперты склоняются к победе «быков». Поставить на команду Мурада Мусаева можно за 1.96. Виктория красно-белых оценивается букмекерами коэффициентом 3.7. Аналитики ожидают высокую результативность. Тотал больше 2,5 доступен за 1.81.

Прогноз матча «Краснодар» — «Спартак» (06.10.2019)

«Краснодар» в четверг потерпел второе подряд поражение в Лиге Европы, чем до предела осложнил себе задачу по выходу в следующую стадию турнира. Теперь «быкам» необходимо набрать хотя бы четыре очка в спаренных матчах с «Трабзонспором», иначе о преодолении группового этапа можно будет забыть. В рейтинге УЕФА клуб Сергея Галицкого и его ближайший соперник приносят слишком мало пользы России.



«Спартак» готовился к важнейшему поединку в РПЛ в классическом недельном цикле, однако москвичи пережили эмоциональное потрясение. Руководство красно-белых решилось принять отставку Олега Кононова, поэтому временно исполнять обязанности главного тренера придётся Сергею Кузнецову.

В РПЛ «Краснодар» свой последний на данный момент поединок выиграл, однако это не отменяет огромного количества проблем у «быков». Против медленных и прижимающихся к воротам соперников коллектив Мурада Мусаева действует неплохо, но как только скорости возрастают сразу вскрываются все недостатки тренерской работы.



Букмекеры считают фаворитом «Краснодар», что вполне логично. За хозяев говорит фактор своего поля и…больше ничего. Огромное количество людей даже на центральных секторах будет поддерживать «Спартак», а о сравнении мощи фанатских группировок не стоит даже заикаться. За коэффициент 1.88 мы возьмём Х2 на гостей, которых сильно недооценивают аналитики.



«Быки» проведут третий матч подряд в родных стенах, команде не приходится тратить дополнительные силы на перелёт, но всё же у «Краснодара» только два полноценных дня на восстановление. «Спартак» обязан быть более свежим, особенно в концовке. Отставка главного тренера также должна пойти на пользу красно-белым. Смена наставника практически всегда даёт коллективу эмоциональный импульс.



Всем футболистам «Спартака» сейчас нужно проявлять свои лучшие качества, чтобы заслужить место в составе, когда руководство огласит имя нового тренера. Да, сейчас у красно-белых ужасный отрезок сезона. Джикия и компания потерпели пять поражений в шести последних матчах, радоваться здесь действительно нечему, но разве текущая ситуация «Краснодара» в этом плане сильно лучше?



«Быки» получили 0:5 от «Базеля», 2:3 от ЦСКА, 0:1 от «Нижнего Новгорода» и 1:2 от «Хетафе». На отрезке в пять последних матчей у «Краснодара» в активе только победа на тульским «Арсеналом». А ведь мы ещё не упомянули статистику личных встреч. В сезоне-2015/16 «Спартак» на выезде одолел клуб Сергея Галицкого со счётом 1:0, а в последующих розыгрышах РПЛ выдавал также в гостях 2:2, 4:1 и 1:0.



«Краснодар» дома обыграл красно-белых 14-го августа 2014 года, после чего «Спартак» взял быка за рога на его территории. Рассуждать о тактике в ближайшем поединке нет смысла, хотя багаж Кононова наверняка скажется на действиях гостей. В предстоящей встрече возможен абсолютно любой исход, поэтому мы проверяем тот вариант, который смотрится наиболее выгодно по линии букмекеров.

Ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

Начиная с сезона-2015/16 «Спартак» не проигрывает на стадионе «ФК Краснодар». «Быки» считаются явным фаворитом поединка, что позволяет за коэффициент 1.88 взять Х2 на гостей. Эмоциональное потрясение от смены тренера поможет красно-белым прервать серию поражений в РПЛ.



Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.88



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