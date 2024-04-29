«Крылья Советов» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.29.

«Хорошая вывеска – два сильных клуба, пусть краснодарцы после зимней паузы выступали и не так хорошо. Жду тут борьбы.

«Краснодар» выправил ситуацию, в которую попал после зимней паузы. Был клуб в небольшом кризисе, часто терял очки, из-за чего руководство поспешно уволило Ивича. Как бы то ни было, сейчас «быки» начали выигрывать. В последних турах они победили «Пари НН» (4:3), «Факел» (2:0) и «Балтику» (3:2). Всё это не такие уж лёгкие соперники.

И только благодаря «Зениту» интрига в чемпионской гонке сохранилась. Питерцы пару раз потеряли очки, в прошлом туре и вовсе проиграли «Рубину». Так что теперь разрыв между лидерами снова сократился до одного очка. Конечно, слабо верится в то, что команда Семака на финише сезона упустит лидерство. Но всё может быть. Кто знает, может, действительно мы увидим чемпионство «Краснодара».

Также мы на финише сезона можем увидеть «Крылья Советов» высоко в таблице, может быть, даже в топ-3. Ведь команда идёт очень хорошо, редко проигрывает. Недавно самарцы сумели обыграть «Урал» (2:1), «Рубин» (2:0) и «Факел» (1:0). Единственная осечка у подопечных Осинькина возникла в матче с «Балтикой» — 1:2. Но это, скорее, исключение из правил.

Сейчас с 39 баллами «Крылья» идут на пятой строчке. Да, их разрыв с соседями выше и ниже – минимален. Но команда показывает стабильно хорошие результаты. Так что я склоняюсь к тому, что ниже топ-5 мы самарцев уже в этом сезоне не увидим.

В этой паре не так просто назвать фаворита. «Краснодар» выправил свои результаты. Проходила бы игра ещё месяц назад, тут я бы склонялся к успеху «Крыльев Советов». А так, их шансы действительно равны. Но всё-таки поверю в победу «быков», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».