«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар» в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.48.

«В Самаре «Крылья Советов», которые после перенесённого матча 21-го тура обосновались на пятом месте турнирной таблицы, опережая «Спартак» по дополнительным показателям, сыграют с «Краснодаром». Вот казалось, что «Крылья Советов» набрали уже необходимое количество очков, а в последних четырёх матчах команда одержала три победы, причём против мотивированных команд – «Урала» на выезде, «Факела» на выезде, дома обыграли «Рубин». Ну и уступили «Крылья Советов» только «Балтике» на выезде, хотя были близки к тому, чтобы и там не проиграть.

И, как сказал Осинькин, в каждом матче команда будет играть по максимуму возможностей, потому что хотят забраться очень высоко.

Но сейчас напротив «Краснодар». У «Краснодара» практически нет потерь: все игроки в строю, плюс сумасшедшая мотивация догнать и перегнать «Зенит», хотя Мурад Мусаев говорит, что о «Зените» они не думают.

Надо прибавлять в балансе, качестве игры. Но «Краснодар» просто сильнее, чем «Крылья Советов». Да, не самый удобный соперник для «Краснодара», но у «Крыльев» большое количество травмированных игроков. А состав хоть и глубокий, но не такой, как кажется, квалифицированный, как у «Краснодара», даже несмотря на то, что выездная игра для команды Мурада Мусаева.

Хочется «Краснодару» пожелать до конца поддерживать интригу в чемпионате, а чтобы поддерживать эту интригу, надо на выезде обыгрывать любого соперника, не только дома. Поэтому верю, что «Краснодар» победу одержит в Самаре. За это дают хороший коэффициент – 2.48. И мне кажется, «Краснодар» вполне в состоянии три очка из Самары увезти», — приводит слова Генича «РБ Спорт».