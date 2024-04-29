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«Рубин» — «Урал»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Казани

«Рубин» — «Урал»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Казани
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Урал» в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.62.

«Рубин» полностью обезопасил себя от борьбы за выживание. Уже никто его туда втянуть не сможет. Команда на кураже после победы над «Зенитом». А «Урал» приедет за очками. Необходимо выигрывать екатеринбуржцам, мотивации у них будет в разы больше. И, я думаю, если им удастся повести в счёте, то начнут отбиваться всей командой. А казанцы не мастера вскрывать плотную оборону. Их стихия – быстрые атаки, Даку классно бежит и разбирается с такими эпизодами. Плюс на стандартах команда Рахимова очень опасна.

Если поведёт «Рубин», то они тоже никуда не побегут, будут спокойно всё контролировать. Всё-таки это достаточно закрытая команда, которая очень хорошо считает очки. Практичной, прагматичной её можно назвать.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому от такой встречи я феерии не жду. Ставлю на тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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