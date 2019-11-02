«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур». Прогноз: «шпоры» приблизятся к зоне вылета

3-го ноября на стадионе «Гудисон Парк» в матче 11-го тура АПЛ «Эвертон» примет «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 19:30 мск. По мнению экспертов, соперники имеют практически равные шансы на успех. Сделать ставку на Гарри Кейна и компанию в букмекерских конторах можно за 2.65. Победа «ирисок» оценивается аналитиками коэффициентом 2.71.

Прогноз матча «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» (3.11.2019)

«Эвертон» и «Тоттенхэм» находятся на тех позициях, на которых болельщики не ожидали увидеть своих любимцев. «Шпоры» вместо попыток составить конкуренцию «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» завязли в середине турнирной таблицы, а «ириски» и вовсе лишь на два очка опережают идущий в зоне вылета «Саутгемптон». С такими результатами недалеко и до перестановок на тренерских мостиках.



В рамках 10-го тура АПЛ коллектив Маурисио Почеттино сражался на «Энфилде», однако не смог удержать даже ничью. После раннего гола «Тоттенхэм» отдал инициативу и заслуженно уступил. Если смотреть на игру «шпор» в нынешнем сезоне, то место в середине таблице на данный момент выглядит абсолютно адекватно для Гарри Кейна и компании. Лондонцам необходимо добавлять, для чего есть внутренние резервы.

«Эвертон» в 1/8 финала Кубка английской лиги одолел дома «Уотфорд», но до этого команда Марку Силвы потерпела глупейшее поражение во внутреннем первенстве. Стоит признать, что «ирискам» частенько не хватает везения. Для подтверждения данной теории мы воспользуемся известной метрикой ожидаемых голов xG.



В нынешнем розыгрыше АПЛ «Эвертон» не выиграл в семи поединках. В пяти из указанных матчей «ириски» были лучше соперников по ожидаемым голам. Самым очевидным случаем можно назвать поражение команды Марку Силвы от «Шеффилд Юнайтед». Тогда «клинки» нанесли лишь один удар в створ ворот, но победили со счётом 2:0.



Рано или поздно «Эвертон» должен развернуть удачу к себе лицом. Так как букмекеры выставляют практически равную линию, то за коэффициент 1.98 мы сделаем ставку на фору «0» на хозяев. В прошлом сезоне на «Гудисон Парк» «ириски» получили 2:6 от «Тоттенхэма». Команда Марку Силвы постарается реабилитироваться перед своими фанатами за столь ужасный результат.



«Шпоры» сейчас далеки от лучшей формы. В нынешнем розыгрыше АПЛ у коллектива Маурисио Почеттино пока ни одной победы в гостях. Льорис травмирован, у Роуза перебор жёлтых, Эриксен играет с потухшими глазами. По мастерству и таланту исполнителей «Тоттенхэм» обладает перевесом, но и у «Эвертона» выступают футболисты приличного уровня.



Наиболее вероятным исходом матча представляется ничья 1:1 или 2:2. Если рассуждать о том, кто ближе к победе, то больше козырей у хозяев. На «Гудисон Парк» умеют поддерживать своих, да и кубковых успех с «Уотфордом» должен придать «ирискам» дополнительную уверенность. Виктория «Эвертона» принесёт нам прибыль, а отсутствие сильнейшего по итогам 90 минут гарантирует возврат средств.

Ставка на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»

В нынешнем сезоне у «Тоттенхэма» ни одной победы на выезде в АПЛ. «Эвертон» играет неплохо, но команде Марку Силвы часто не везёт или подводит реализация. За коэффициент 1.98 мы сделаем ставку на фору «0» в пользу «ирисок». «Гудисон Парк» поможет хозяевам своей энергией.



Ставка: победа «Эвертона» с форой «0» за 1.98.

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