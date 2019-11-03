«Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман снова переиграет Семака

5-го ноября на стадионе «Газпром Арена» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» примет немецкий клуб «РБ Лейпциг». Встреча начнётся в 20:55 мск. Эксперты считают шансы соперников практически равными, отдавая небольшой перевес гостям. Сделать ставку на «быков» в букмекерских конторах можно за 2.58. Победа Артёма Дзюбы и компании оценивается аналитиками коэффициентом 2.79. Тотал больше 2,5 доступен за 1.71.

Прогноз матча «Зенит» — «РБ Лейпциг» (05.11.2019)

В 15-м туре РПЛ «Зенит» имел всё необходимое для уверенной победы над ЦСКА. «Армейцы» пребывали не в лучшей форме, матч проходил на «Газпром Арене», сине-бело-голубые выступали на фоне успешной серии во внутреннем первенстве, а судья Михаил Вилков практически во всех спорных эпизодах принимал сторону хозяев поля.

Чтобы набрать три очка, команде Сергея Семака было достаточно выполнить хотя бы одно из двух условий: обойтись без привозов в защите или реализовать свои моменты. «Зенит» не справился ни с тем, ни с другим. Ближайший соперник сине-бело-голубых выглядит значительно мощнее ЦСКА, да и в качестве главного арбитра уже будет не Михаил Вилков.

Что это значит? «РБ Лейпциг» не останется в меньшинстве без причины, а Азмун в случае продолжения запрещённых агрессивных действий получит заслуженную красную карточку.

«РБ Лейпциг» набрал фантастическую форму. В двух последних матчах «быки» в сумме наколотили 14 мячей. Всё это привело к тому, что «Зенит» первый раз в нынешнем сезоне на «Газпром Арене» считается аутсайдером у букмекеров. Мы не станем придумывать велосипед и заиграем два вариант в пользу немецкого клуба.

За 2.05 перспективно смотрится индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 1,5, а для более рискованных игроков есть победа «быков» за вкусный коэффициент 2.58. «Зенит» в битве с ЦСКА потратил слишком много эмоций. Футболисты сине-бело-голубых направляли энергию на споры, стычки и возмущения, а желаемый результат так и не был достигнут. После подобных неудач нередко наступает опустошение и мини-спад.

«РБ Лейпциг» отвёл душу на посредственных оппонентах, но мудрый Юлиан Нагельсман добился главного. Форварды «быков» снова почувствовали уверенность через забитые мячи. По стоимости составов немецкий клуб более чем в два раза превосходит «Зенит», что отчётливо отражает уровень таланта и мастерства у ближайших соперников.

В первом тайме выездного сражения с «РБ Лейпциг» команда Семака выглядела убедительно, но затем Нагельсман переиграл своего визави. Важнейшая проблема «Зенита» — отсутствие тактического разнообразия в топ-матчах. На аутсайдерах РПЛ сине-бело-голубые могут пробовать новые задумки, но в важных сражениях Сергей Богданович использует один единственный проверенный вариант.

Речь не о схеме. «Зенит» может выставить четвёрку защитников или сыграть в три центральных, сути дела это не меняет. Длинные забросы на пару столбов – это самый оптимальный и надёжный вариант хозяев. При этом остаются медленный центр обороны, уязвимость по флангам и отсутствие креатива в опорной зоне.

Для Нагельсмана не составит труда подобрать оптимальную схему против понятного, как открытая книга, соперника. В РПЛ «Зенит» часто берёт своё за счёт разницы в исполнительского мастерстве, но на уровне Лиги чемпионов уже сине-бело-голубые выглядят аутсайдером. «РБ Лейпциг» добудет три очка в важнейшем сражении, а Санкт-Петербург останется с надеждами на попадание в Лигу Европы.

Ставки на матч «Зенит» — «РБ Лейпциг»

«Зенит» в большинстве не смог дожать дома находящийся в кризисе ЦСКА. Сине-бело-голубые потратили слишком много эмоций на споры, стычки и разговоры. «РБ Лейпциг» набрал фантастический ход, поэтому за 2.05 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «быков» больше 1,5, а за 2.58 возьмём чистую победу гостей.

Ставка №1: победа «РБ Лейпциг» за 2.58.

Ставка №2: индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 1,5 за 2.05.

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