«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз: синие дадут бой чемпиону

23 ноября на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» в центральном матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Челси». Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты ожидают увидеть победу «горожан». Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.46. Виктория синих оценивается аналитиками коэффициентом 6.8.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Челси» (23.11.2019)

Перед паузой на матчи сборных «Манчестер Сити» получил сочную оплеуху от главного конкурента в борьбе за чемпионство. «Горожане» уступили 1:3 «Ливерпулю» и отстают от лидера Премьер-лиги на девять очков. Более того, команда Хосепа Гвардиола теперь на четвёртой строчке, так как «Лестер Сити» и «Челси» воспользовались осечкой гранда.

Именно с синими «Манчестер Сити» предстоит соперничать в центральном матче 13-го тура. Коллектив Фрэнка Лэмпарда сейчас в потрясающей форме, а сам наставник уже успел получил награду лучшему тренеру месяца. В Премьер-лиге у «Челси» шесть побед подряд, а молодёжь продолжает прогрессировать.

Несмотря на всех успехи синих букмекеры считают явным фаворитом поединка хозяев. Чистая победа «Манчестер Сити» идёт за 1.46, и это явное неуважение к «Челси». Понятно, что по составу «горожане» сильнее и выступят дома, но столь маленький коэффициент против одного из топ-клубов Англии вызывает недоумение.

Даже фора «+1,5» на «Челси» доступна за коэффициент 1.77, что нас полностью устраивает. Пока у синих под руководством Лэмпарда два поражения в рамках Премьер-лиги: 0:4 от «Манчестер Юнайтед», когда команда только начинала сыгрываться, а сопернику дико везло и 1:2 от «Ливерпуля».

Да, «Манчестер Сити» частенько громит середняков и аутсайдеров, но с топ-клубами у «горожан» серьёзные проблемы: 2:2 с «Тоттенхэмом» и 1:3 с «Ливерпулем». На финише первого круга команду Хосепа Гвардиолы поджидает тройное испытание: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лестер Сити». Впрочем, шанс на потерю очков есть и в ближайшем поединке.

История личных встреч говорит за «Манчестер Сити». В шести последних дуэлях у «горожан» четыре победы в основное время, ничья с викторией в серии пенальти и лишь одно поражение. На эту статистику не стоит обращать внимания, так как «Челси» сейчас с новым тренером и развивающейся молодёжью.

В теории, Гвардиола мог бы воспользоваться паузой на матчи сборных, но приличное количество футболистов «Манчестер Сити» выступает за свои национальные команды. У «горожан» всё ещё травмированы Сане, Зинченко, Бернарду Силва и Лапорт. Центр обороны хозяев уязвим для быстрых атак, что идеально подходит для шустрых игроков «Челси».

У синих также хватает потерь. По разным причинам гости обойдутся без Лофтус-Чика, Рюдигера и ван Гинкеля, под вопросом находятся Баркли и Пулишич. Встреча пойдёт на три результата, а букмекеры позволяют взять не просто Х2 на гостей, а даже фору «+1,5». Лэмпард постепенно учится противостоять грандам, и каждый раз Фрэнк всё ближе к победе над одним из топ-клубов Европы.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

У «Челси» шесть побед подряд в рамках Премьер-лиги, а «Манчестер Сити» в прошлом туре уступил «Ливерпулю». Букмекеры переоценивают «горожан» и выставляют слишком маленький коэффициент на победу хозяев. Фора «+1,5» на синих в конторах доступна за 1.77, что выглядит достаточно надёжно.

Ставка: победа «Челси» с форой «+1,5» с коэффициентом 1.77.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.