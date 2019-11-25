«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: ярославцам хватит сил на бой в Москве

26 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Динамо” в Москве встретится с “Локомотивом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.38.

Анализ матча «Динамо М» — «Локомотив» (26.11.2019)

“Динамо” после паузы на Евротур получило один из самых плотных календарей во всей лиге. С 12 по 22 ноября выходить на лёд приходилось в режиме “игра через день”. В итоге за 11 суток накопилось шесть матчей, что по умолчанию тяжело. Тем более на фоне короткой «скамейки» из-за травм нескольких хоккеистов.



Непростой отрезок удалось пройти с минимальными потерями: четыре победы из шести возможных — это вполне неплохо. Поражения случились лишь в первой (3:6 от “Нефтехимика”) и последней (1:3 от “Йокерита”) играх. В остальных случаях удавалось брать верх.

В Финляндии бело-голубые выглядели вяло и грузно, что совсем неудивительно. Плотный график наложился на серьёзные перелёты: турне по маршруту Нижнекамск — Рига — Хельсинки выжало из хоккеистов все соки. Справедливости ради, даже на таком фоне москвичи имели шансы зацепиться. Однако Янис Калниньш здорово действовал на последнем рубеже.



Теперь многое зависит от того, сумело ли “Динамо” восстановить силы за 3,5 дня. Возможностей для ротации у тренерского штаба немного, а игра с ярославцами обещает получиться энергозатратной. В случае проигранного “конька” разжиться очками едва ли удастся.



“Локомотив” сейчас на ходу. Пять побед в шести последних матчах, а единственное поражение случилось в овертайме. Было это в гостях у крепкого “Спартака” (3:4 ОТ), когда “железнодорожники” умудрились уйти с 1:3 меньше чем за шесть минут. Отыграть две шайбы у команды Олега Знарка — задача не из лёгких.



Подопечные Майка Пелино набирали очки в восьми последних матчах из девяти. Кроме того, история противостояния говорит в их пользу: ярославцы выиграли у “Динамо” аж пять матчей подряд, причём четыре из них — в основное время. Так что проверить итоговую победу гостей за 2.10 можно.



Смущает одно — календарь. Бело-голубые имели время на отдых, а вот “железнодорожники” в четвёртый раз за последние семь дней сыграют на выезде. В связи с этим в их функциональной готовности есть определённые сомнения. Скорее всего, в третьем периоде преимущество в свежести поможет хозяевам выиграть в движении. П1 в третьем периоде за 2.72 — по вкусу.



Проверим две ставки. Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.48 смотрится нормально. “Динамо” уже давно не выигрывало у ярославцев, но подстрахуемся на случай ничейного результата в связи с плотным календарём гостей. Второй вариант — “в итоговом счёте будет цифра 2” за 2.03. Он проходил в четырёх предыдущих очных встречах из пяти.

Ставки на матч «Динамо М» — «Локомотив»

“Локомотив” сейчас на ходу. Пять побед в шести последних матчах, а единственное поражение случилось в овертайме в гостях у крепкого “Спартака”. Кроме того, ярославцы выиграли у “Динамо” аж пять матчей подряд, причём четыре из них — в основное время. Возьмём Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.48.



Ставка №1: “Локомотив” не проиграет и тотал меньше 5,5 шайбы за 2.48.



Ставка №2: в итоговом счёте будет цифра 2 за 2.03.