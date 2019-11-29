«Монако» — «ПСЖ». Прогноз: Головин не спасёт монегасков от чемпиона Франции

1 декабря в матче 15-го тура чемпионата Франции “Монако” в Фонвьее встретится с “ПСЖ”. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу парижского клуба можно с коэффициентом 1.52, успех монегасков идёт за 5.80.

Анализ матча «Монако» — «ПСЖ» (01.12.2019)

Ещё недавно самая яркая вывеска чемпионата Франции в последние годы заметно потускнела. “Монако” редко сдал после сезона-2017/18 (в котором сумел занять второе место) и теперь привыкает к роли середняка Лиги 1. “ПСЖ” тем временем спокойно берёт чемпионские титулы без малейшего намёка на конкуренцию.



Монегаски крайне депрессивно начали чемпионат, набрав всего три очка в шести стартовых турах. Дальше дела худо-бедно пошли на лад, хотя говорить о каком-то внушительном прогрессе и возвращению былого статуса не приходится. Достаточно сказать, что клуб Александра Головина до сих пор ни разу не выиграл в Лиге 1 хотя бы три матча подряд.

Причины нестабильности не изменились. Состав менялся вплоть до последнего дня трансферного окна, затем было много травм и дисквалификаций, смен сочетаний и игровых схем. “Монако” поднялся на 14-е место в турнирной таблице и отстаёт от зоны Лиги чемпионов ровно настолько же, насколько опережает зону вылета. Разница составляет шесть очков в оба конца.



Всему виной высочайшая плотность в чемпионате Франции. На сегодня в нём только один внушительный зазор. Разумеется, между первой и второй строчкой. Лидирующий “ПСЖ” набрал 33 очка, а его ближайший преследователь “Марсель” — только 25. Впрочем, подобный расклад был очевиден с самого начала из-за гигантской разницы финансовых возможностей.



Парижане во вторник провели очень тяжёлую встречу с “Реалом”, едва унеся ноги с “Сантьяго Бернабеу” (2:2). Тем не менее, даже с тремя сутками форы на отдых разница в классе кажется чрезмерной, а слабое качество футбола в Мадриде только добавит футболистам мотивации и желания исправиться.



“ПСЖ” может валять дурака в матчах с аутсайдерами, но на “Монако” по старой памяти традиционно выходит заряженным. Достаточно взглянуть на статистику: девять побед подряд с общим счётом 34:5. Во всех случаях парижане забивали как минимум дважды, а в пяти последних поединках монегаски и вовсе получали не меньше трёх пробоин.



Тут надо бы добавить, что команда Александра Головина занимает предпоследнее место в Лиге 1 по количеству пропущенных мячей — 24 в 14 турах. В связи с этим логичнее всего отталкиваться от фаворита. П2 с форой “-1,5” за 2.27 и ИТБ 2,5 мяча “ПСЖ” за 2.13 выглядят очень даже неплохо. В пяти последних очных встречах эти варианты проходили.



Также стоит рассмотреть ставку на быстрый мяч. Обычно парижане начинают игры с “Монако” агрессивно, стремясь поскорее добыть себе преимущество. П2 к 30-й минуте за 2.36 или даже ИТБ 1 гола “ПСЖ” к 30-й минуте за сумасшедшие 3.86 смотрятся любопытно.

Ставки на матч «Монако» — «ПСЖ»

“ПСЖ” может валять дурака в матчах с аутсайдерами, но на “Монако” по старой памяти традиционно выходит заряженным. Достаточно взглянуть на статистику: девять побед подряд с общим счётом 34:5. Во всех случаях парижане забивали как минимум дважды, а в пяти последних поединках монегаски и вовсе получали не меньше трёх пробоин.



Ставка №1: победа “ПСЖ” с форой (-1,5) за 2.27.



Ставка №2: ИТБ 1 гола “ПСЖ” к 30-й минуте за 3.86.