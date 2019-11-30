«Лестер» — «Эвертон». Прогноз: Варди и Мэддисон уволят тренера «ирисок»

1 декабря в матче 14-го тура чемпионата Англии “Лестер Сити” в Лестере встретится с “Эвертоном”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу “лис” можно с коэффициентом 1.68, успех ливерпульцев идёт за 5.55.

Анализ матча «Лестер Сити» — «Эвертон» (01.12.2019)

“Лестер Сити” в нынешнем сезоне просто великолепен. По качеству футбола команда идёт сразу за “Ливерпулем” и “Манчестер Сити”, а в турнирной таблице даже умудряется опережать “горожан”. После 13 туров она набрала 29 очков и занимает второе место, отставая только от подопечных Юргена Клоппа (37).



Собственно, даже в чемпионском сезоне при Клаудио Раньери “лисы” в 13 турах набрали 24 балла. Но тогда гранды АПЛ переживали непростые времена и дружно провалились, а сейчас в чемпионате есть два суперклуба, с которыми на дистанции, понятное дело, бороться сложновато. Тем не менее, пока всё складывается замечательно.

Подопечные Брендана Роджерса играют первым номером, много владеют мячом и делают это изобретательно, а вдохновлённый Джейми Варди классно реализует моменты и на данный момент лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Англии. Кроме того, “Лестер” не играет в еврокубках, а потому пользуется прелестями недельного цикла.



Говорить о каком-то везении довольно нелепо, достаточно посмотреть пару матчей вживую. “Лисы” очень надёжны в защите, в 13 турах они пропустили лишь восемь голов. Это лучший результат в АПЛ, даже “Ливерпуль” с ван Дейком и Аллисоном выгребал мяч из сетки уже 11 раз, а все остальные делали это ещё чаще.



С атакой тоже нет никаких проблем — 31 гол в 13 матчах, второй показатель в чемпионате Англии. У “Ливерпуля” 30 мячей, у “Манчестер Сити” — 37. В восьми последних играх одержано семь побед, а единственное поражение случилось на “Энфилде”. Мерсисайдцы выиграли со счётом 2:1, забив решающий мяч на 95-й минуте после не самого очевидного пенальти.



Во всех остальных играх на упомянутом отрезке “лисы” забивали как минимум дважды. А на своём поле они особенно хороши: 16 очков из 18 возможных, пять побед подряд с общим счётом 14:3. Единственная ничья состоялась в первом туре с “Вулверхэмптоном” (0:0). Да и там хозяева были ближе к успеху.



“Эвертон” по-прежнему переживает очень непростые времена, отличаясь сумасшедшей нестабильностью. Слабая оборона и регулярные привозы не позволяют оторваться от зоны вылета: на данный момент “ириски” занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



За последние пять недель добыта одна победа, да и та над тонущим “Саутгемптоном” (2:1) при определённой доле везения. Кроме того, подопечные Марку Силвы очень слабо играют на выезде: всего четыре очка (победа над “святыми” и ничья с “Кристал Пэлас”) в шести матчах при разнице мячей 5:10.



В общем, при таких исходных данных играть будем от фаворита. Единственный плюс гостей заключается в том, что действовать вторым номером им удобнее. В составе есть несколько быстрых футболистов, которые весьма опасны на пространстве. Однако “Лестер” редко допускает обрезы, так что большого числа моментов у “Эвертона” быть не должно.



Проверим П1 с форой (-1) за 2.23. На своём поле “лисы” всегда хороши, а разница в классе довольно существенна. Второй вариант — “гол в первые 28 минут — нет” за 2.21. “Лестер” основную часть своих мячей забивает уже после перерыва, а “Эвертон” вряд ли будет раскрываться.



Хозяева сейчас так сильны, что “ириски” наверняка предпочтут закрыться на все пуговицы и действовать на контратаках. Кроме того, в СМИ прошла информация, что этот поединок рискует стать последним для Марку Силвы. Раз так, начало вряд ли будет весёлым и событийным, а моменты и голы пойдут ближе к перерыву.

Ставки на матч «Лестер Сити» — «Эвертон»

У “Лестера” семь побед в восьми последних матчах, а единственное поражение случилось на “Энфилде” (1:2) благодаря спорному пенальти на 95-й минуте. “Лисы” набрали на своём поле 16 очков из 18 возможных, а “Эвертон”, напротив, ужасен на выезде — всего одна победа (над слабым “Саутгемптоном”) и одна ничья в шести поединках. Возьмём П1 с форой (-1) за 2.23.



Ставка №1: гол в первые 28 минут — нет за 2.21.



Ставка №2: победа “Лестера” с форой (-1) за 2.23.