«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: «канониры» получат по полной программе

15 декабря на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в центральном матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты считают «горожан» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.46. Победа «канониров» оценивается аналитиками коэффициентом 6.10.

Прогноз матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» (15.12.2019)

«Манчестер Сити» и «Арсенал» гарантировали себе выход в евровесну, поэтому спокойно дали игровую практику резервистам. «Горожане» на выезде разгромили загребское «Динамо» 4:1, а «канониры» также в гостях сыграли вничью с льежским «Стандартом» 2:2. Зато в английской Премьер-лиге оба клуба находятся не там, где хотели бы.



«Арсенал» в прошлом туре прервал серию из девяти подряд матчей без побед. «Канониры» одолели «Вест Хэм Юнайтед» и располагаются в середине турнирной таблицы. От зоны Лиги чемпионов команду Фредрика Юнгберга отделяют семь очков, а впереди насыщенный календарь и именитые соперники.



«Манчестер Сити» уступил в дерби своему соседу и фактически выбыл из борьбы за чемпионский титул. После 16 туров «горожане» отстали от «Ливерпуля» на 14 очков. Хосеп Гвардиола выдал худший старт в своей тренерской карьере, и это ещё не предел. После «Арсенала» действующего чемпиона АПЛ ждёт сражение с потрясающим «Лестером».



Тем не менее, букмекеры считают «Манчестер Сити» явным фаворитом. Интересно, что более удивительно: 1.41 на победу «горожан» в гостях против «канониров» или гигантские 6.10 на «Арсенал» в домашнем матче. Специалисты не верят в команду Фредрика Юнгберга. На наш взгляд, расклад сил в данной паре очевиден.



Из интересных вариантов с высокой прибылью выделяется победа «Манчестер Сити» при тотале больше 3,5 с коэффициентом 2.43. Оборона «Арсенала» настолько ужасна, что Бернд Лено лидирует во всей лиге по количеству сейвов. Если «канониры» не разберутся со своими защитными построениями, то «горожане» накидают полную авоську.



Что способен изменить в короткие сроки Фредрик Юнгберг? Швед тасует защитников словно карты, но результата нет. В обороне у «Арсенала» отсутствуют уверенность, сыгранность и взаимопонимание. «Манчестер Сити» постарается реабилитироваться за поражение в дерби, поэтому соперник с высокой вероятностью попадёт под горячую руку чемпиона.

«Горожане» заберут инициативу, чем попробует воспользоваться Фредрик Юнгберг. В распоряжении тренера «Арсенала» есть скоростные Обамеянг и Пепе, идеально подходящие для контратак. Свои моменты хозяева обязательно получат, вот только у «Манчестер Сити» куда более мощный и талантливый состав. Возможный счёт 1:4 или 2:5 не станет сенсацией в предстоящем поединке.

Ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

«Арсенал» ужасно играет в обороне, но обладает одними из самых быстрых форвардов в мире. «Манчестер Сити» постарается реабилитироваться за поражение в дерби в прошлом туре. Гвардиола явно не желает продолжать историю с худшим стартом в своей тренерской карьере. Голов должно быть немало, поэтому мы проверим победу «горожане» при тотале больше 3,5 с коэффициентом 2.43.



Ставка: победа «Манчестер Сити» при тотале больше 3,5 с коэффициентом 2.43.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.