«Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз: Роджерс получит двойной удар от «Ливерпуля»

28 декабря на стадионе «Олимпийский» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» примет «Лестер Сити». Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты считают «лис» фаворитом поединка. Сделать ставку на Джейми Варди и компанию в букмекерских конторах можно за 1.90. Победа «молотобойцев» оценивается аналитиками коэффициентом 4.08.

Прогноз матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити» (28.12.2019)

«Вест Хэм» и «Лестер» потерпели поражения в 19-м туре, чем серьёзно осложнили себе выполнение турнирных задач. «Лисы» уже могут забыть о борьбе за чемпионство. Команде Брендана Роджерса за счастье будет удержаться в топ-4, ведь конкуренты не дремлют, а результаты становятся хуже. Сказке быстро пришёл конец.



«Молотобойцы» сосредоточены на сохранении прописки в Премьер-лиги, хотя состав вполне пригоден для борьбы за место в верхней половине турнирной таблицы. У «Вест Хэма» есть игра в запасе, но это матч с «Ливерпулем», где даже одно очко получить практически нереально. Удивительно, что боссы клуба до сих пор доверяют Мануэлю Пеллегрини.

Букмекеры считают «Лестер» фаворитом. «Лисы» заметно опережают «молотобойцев» по набранным очкам, но нынешняя форма коллектива Брендана Роджерса вызывает немало вопросов. На наш взгляд, стоит проверить 1Х на «Вест Хэм» с солидным коэффициентом 2.03. В пользу команды Мануэля Пеллегрини говорит несколько факторов.



Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Олимпийский». У «Вест Хэма» дома не самая убедительная статистика, однако ровно половину из всех матчей в родных стенах «молотобойцы» провели против представителей «Большой Шестёрки». Очки с грандами набирать невероятно трудно.



Оборона «Лестера» ещё недавно считалась чуть ли не лучшей в Премьер-лиге, но что мы увидели в пяти последних поединках? По одному пропущенному от «Астон Виллы» и «Норвича», два от «Эвертона», три от «Манчестер Сити» и четыре от «Ливерпуля». «Лисы» не могут победить в АПЛ уже на протяжении трёх матчей.



Поединок начнётся в субботу в 20:30 мск. Обе команды играли в четверг, но матч «молотобойцев» начался на пять часов раньше, чем встреча с участием «лис». При столь коротких сроках на восстановление подобная разница может оказать существенное влияние на физические кондиции футболистов. Если копнуть чуть глубже, то фора хозяев станет ещё более очевидной.



Начиная с 4 декабря, «Лестер» сыграет свой уже седьмой матч. «Вест Хэм» на аналогичном интервале проведёт лишь пятый поединок. Про перенос встречи с «Ливерпулем» мы уже упомянули, также «молотобойцы» получили дополнительный отдых из-за вылета на более ранней стадии Кубка английской лиги.



Брендан Роджерс практически не применял ротацию в условиях плотного календаря. В двух последних матчах «Лестер» даже ни разу не ударил в створ во вторых таймах. «Вест Хэм» выглядит свежее и при поддержке домашних трибун способен огорчить гостей. «Молотобойцы» имеют 4-матчевую беспроигрышную серию в поединках с «лисами» и не намерены останавливаться.

Ставка на матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити»

«Вест Хэм» в декабре провёл на два матча меньше «Лестера», а перед очным сражением имел на пять часов больше времени для восстановления. Встреча пройдёт в Лондоне, поэтому с коэффициентом 2.03 мы сделаем ставку на 1Х на «молотобойцев». «Лисы» не побеждают в АПЛ на протяжении трёх подряд поединков.



Ставка: «Вест Хэм Юнайтед» не проиграет с коэффициентом 2.03.

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