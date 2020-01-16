ЦСКА — «Баскония». Прогноз: «армейцам» придётся попотеть после победы над «Реалом»

17 января в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА в Москве встретятся с испанской «Басконией». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Димитриса Итудиса в основное время предлагается с коэффициентом 1.24.

Анализ матча ЦСКА — «Баскония» (17.01.2020)

ЦСКА продолжит испанскую неделю матчем с «Басконией». Во вторник российская команда в великолепном стиле задушила «Реал» (60:55), прервав серию мадридцев из 13 побед в Евролиге. Следующий соперник несколько ниже уровнем, зато прекрасно умеет наказывать за расслабленность.



«Армейцы» играли с «Королевским клубом» на фоне внушительных кадровых проблем, фактически экспериментальным составом. С корабля на бал попал Ховард Сент-Рос, который в первом же поединке за новую команду отбегал 22 минут и сделал это хорошо. Для выводов ещё рановато, но некоторое сходство с Уиллом Клайберном определённо есть.



Подопечные Пабло Ласо уверенно выиграли первую четверть и могли уйти на большой перерыв с комфортным преимуществом, но нафолили в концовке второй четверти. ЦСКА в тот день категорически отказывался мазать штрафные (15 из 15), а потому остался на дистанции обстрела.



Дальше Димитрис Итудис окончательно определился с основным сочетанием, и красно-синие натурально задушили именитого оппонента на своей половине паркета. «Реал» набрал жалкие 55 очков, хотя до этого достигал отметки в 75 баллов в 14 встречах Евролиги подряд.



«Баскония» достойно стартовала, но зимой результаты заметно ухудшились. В шести последних матчах Евролиги одержана лишь одна победа. Правда, над самой «Барселоной» (76:74), так что наказывать за недооценку и отсутствие концентрации баски умеют.



В остальном разница между соперниками не вызывает сомнений. Если ЦСКА сыграет на том же уровне, что парой дней ранее, то возьмёт верх. На стороне хозяев также лишний день отдыха, поскольку испанцы провели предыдущий матч в среду. В напряжённой концовке они уступили «Зениту» (66:72).



На наш взгляд, лёгкой прогулки у хозяев не будет. «Баскония» любит медленный темп и плотную защиту, а у «армейцев» на фоне кадровых перестановок наверняка возникнут проблемы с позиционным нападением. На каком-то отрезке полетит у Майка Джеймса, но он не отличается стабильностью, так что ЦСКА с большой долей вероятности будет действовать неровно.

Собственно, в 13 последних поединках красно-синие лишь раз обыграли басков с двузначной разницей в счёте. Шенгелия, Генри и Шилдс достаточно хороши, чтобы затащить фаворита в вязкую игру и заставить его попотеть. Шансы ЦСКА действительно гораздо выше, но проблемы «Баскония» непременно обеспечит.

Ставки на матч «Химки» — «Реал Мадрид»

«Баскония» любит медленный темп и плотную защиту, а у «армейцев» на фоне кадровых перестановок наверняка возникнут проблемы с позиционным нападением. На каком-то отрезке полетит у Майка Джеймса, но он не отличается стабильностью, так что ЦСКА с большой долей вероятности будет действовать неровно.



Ставка №1: победа «Басконии» с форой (+8.5) очка за 2.02.



Ставка №2: тотал меньше 159.5 очка за 2.08.