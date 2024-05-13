Мюллер — Рублёв: прогноз на матч «Мастерса» в Риме

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч третьего круга «Мастерса» в Риме, в котором сыграют Александр Мюллер и Андрей Рублёв.

Ставка: победа Рублёва в двух сетах за 1.60.

Французский теннисист не представляет серьёзной угрозы. За свою карьеру его лучшим местом в мировом рейтинге было 71-е. К предстоящему матчу он подходит в качестве 109-го номера. Это не значит, что Александра можно недооценивать, но всё же разница в классе очевидна.

Третий круг «Мастерса» в Риме в этом сезоне уже является большим достижением для Мюллера. Дальше второго круга в 2023 году он добирался разве что на турнире категории АТР-250 в Окленде. В четвертьфинале он уступил японцу Таро Дэниэлу (4:6, 7:6, 3:6). Открытый чемпионат Австралии вовсе не задался для француза. Он выбыл уже в первом круге, проиграв Уго Гренье (6:2, 6:7, 6:4, 4:6, 6:7).

Рублёв тем временем переродился. На «Мастерсе» в Мадриде он сметал всех на своём пути. Ему правда не было равных. В четвертьфинале удалось выиграть у Карлоса Алькараса (4:6, 6:3, 6:2). Россиянин убрал нервы и проявил психологическую устойчивость. Дальше он без проблем победил Тейлора Фритца (6:4, 6:3).

В финале Андрей вновь показал выдержку и проявил характер. Он одержал волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом (4:6, 7:5, 7:5). Получился очень трудовой матч, но россиянин был самоуверен. Теперь он попытается выиграть ещё один «Мастерс». Уже в Риме. Шансы есть.

Хотя во встрече второго круга турнира Рублёв остался недоволен собой. Он победил Маркоса Гирона (5:7, 6:4, 7:5). Россиянин рассказал, что был очень зол на себя и был уверен, что заслуживает поражения. Он выплеснул много эмоций и посчитал эту победу подарком. Важно проделать работу над ошибками.

Думаем, всё получится. Предлагаем ставку на победу Андрея со счётом 2:0 по сетам за 1.60. Соперник не представляет серьёзной опасности, проводит слабый сезон и вряд ли может чем-то удивить. Главное, чтобы Рублёв не позволил себе расслабляться и дал правильную оценку французу.