США — Словакия: прогноз Дарьи Мироновой на игру ЧМ-2024 по хоккею

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2024 США — Словакия.

Ставка: ТБ 5 за 1.38.

«У команд равное количество игр и очков. Американцы уступили крепким шведам (2:5) и обыграли немцев (6:1). Словаки победили казахстанцев (6:2) и проиграли немцам (4:6).

Американцы отдохнули день, попили чешского пива, покатались на катамаранах и возвращаются на лёд. На сборную США без слёз не взглянешь. Все, начиная от тренерского штаба, вызывают вопросы. Куинн был уволен после крайне провального сезона «Сан Хосе Шаркс» и тут же назначен на пост главного тренера на ЧМ. Таковы правила, которые по своему прекрасны: шанс руководить и играть за национальную команду получают все. Но на уровне НХЛ этот состав и штаб собраны из аутсайдеров и запасных. Обе североамериканские сборные имеют тенденцию начинать международные турниры хуже, чем могут. Поэтому вряд ли со словаками будет просто. Они дерзкие и быстрые.

Команда Словакии молодая, шустрая, нацелена на атаку, но с не самой надёжной обороной. То же самое можно сказать и об американской сборной, хотя в целом класс игроков выше. У словаков не было времени отдышаться после матча против сборной Казахстана. Они во многих аспектах играют на эмоциях. Оппоненты уже встречались перед турниром, американцы выиграли 6:2. На данном этапе могут быть сюрпризы, поэтому будем настраиваться на ТБ 5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».