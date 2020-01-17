Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом

19 января 2020 года мск в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится бой в полусреднем весе UFC между Конором Макгрегором (Ирландия, 21-4-0) и Дональдом Серроне (США, 36-13-1), который возглавит UFC 246. Букмекеры считают явным фаворитом боя Макгрегора: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33.

Основная проблема при прогнозе на этот бой — никто не знает, в какой форме находится Макгрегор. С момента нашумевшего поражения от Хабиба на UFC 229 прошло более 15 месяцев. 6 октября прошлого года в Лас-Вегасе ирландец проиграл в четвёртом раунде боя за чемпионский титул в лёгком весе, попавшись на болевой приём на челюсть.

С тех пор он занимался чем угодно, только не боями. Объявлял о завершении карьеры и возвращался, вызывал на поединок известного актёра Марка Уолберга, проводил шумные пресс-конференции в Москве, в результате которых едва не стал фигурантом уголовного дела. И, естественно, радовал миллионы подписчиков в “Твиттере”.



Впрочем, котировки букмекеров однозначны. Больше того — чем ближе бой, тем сильнее проседает коэффициент на победу фаворита, что тоже о многом говорит. Изначально на победу Конора давали в районе 1.45, сейчас его успех доступен за 1.28-1.33.



Судя по всему, ирландец в порядке. Если верить фото из зала, он добавил в мощности, благо что возвращение в полусредний вес это позволяет — никакой весогонки делать не придётся. Он свернул активность и уже давненько (по своим меркам, естественно) не попадал в скандалы.



В полусреднем весе Макгрегор бился дважды. Оба раза — с Нэйтом Диасом в 2016 году, и забыть те битвы не получается до сих пор. Сперва американец победил во втором раунде удушающим сзади, а затем ирландец взял реванш, победив решением судей по итогам пяти раундов. Тот поединок признали лучшим боем вечера.



Тем не менее до выхода в октагон говорить о чём-то конкретном трудно, ведь фото из зала и прочие мелкие радости жизни — лишь косвенные признаки. Но тут нужно сказать пару слов о сопернике. Серроне — настоящая легенда UFC. Он всегда старался драться с сильнейшими и никогда не избегал даже самых опасных противников, чем явно заслужил уважение.



И всё же возраст берёт своё. В 10 предыдущих боях он уступил шесть раз. Последняя неудача случилась совсем недавно, 14 сентября. Дональда в первом раунде отправил в нокаут Джастин Гэтжи. Таким образом, к бою с Конором Серроне подходит с грузом из двух поражений, ведь до этого он не справился с Тони Фергюсоном. Тот поединок остановили из-за сильного кровотечения у Ковбоя (сам он был готов продолжать).



Нужно учитывать и ещё один фактор: 36-летний американец выйдет в октагон в пятый раз за год. Времени на отдых и восстановление совсем мало, тем более с учётом возраста. Кроме того, поражение от Гэтжи получилось брутальным. После таких ударов обычно берут небольшой отпуск, а не бросаются в бой едва встав на ноги.



Серроне любит драться в стойке, и в этом, похоже, кроется проблема. Потому что это зона Макгрегора, в которой он действительно хорош. Ирландец обладает удивительной скоростью и много тренировался перед боксёрским поединком против Флойда Мейвезера. Тот бой действительно был ближе к рестлингу, но глупо отрицать, что он принёс Нотариусу солидный опыт.



Преимущество в быстроте, помноженное на мощь и навыки в стойке, — это серьёзно. Скорее всего, поначалу Серроне навяжет борьбу и даже пару раз неплохо попадёт, но вероятность нарваться на качественный встречный удар гораздо выше, чем шансы довести дело до победы.

Конор хочет реванша с Хабибом и пытается задеть его при каждом удобном случае. Накануне он даже выразил уверенность, что бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном снова сорвётся. И добавил, что готов заменить любого из этих бойцов. В связи с этим стоит рассмотреть любопытную ставку «Макгрегор после завершения боя первым вызовет Хабиба» за вполне симпатичный коэффициент 1.80.



В остальном всё просто. Серроне всё ещё опасен, но его лучшие годы уже позади. Дэна Уайт имеет нюх на деньги и прекрасно понимает, какой куш удастся сорвать в случае реванша Орла и Ноториуса. На таком фоне Ковбой становится разменной фигурой, которая поможет ирландцу закрыть серию поражений и вернуться в большую игру.

Ждём досрочной победы Макгрегора, но подобрать стоящий коэффициент крайне сложно. Даже на указанный вариант букмекеры дают смешные 1.48. На наш взгляд, фавориту хватит двух-трёх раундов, так что мы бы выбирали между П1 в 1-2 раунде за 2.03 и П1 в 3-4 раунде за 6.00.

Прогноз и ставка на бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне

Серроне — легенда ММА, но ему уже 36. В 10 последних боях он потерпел шесть поражений, а к поединку с Макгрегором американец подходит с серией из двух неудач. Ковбой проведёт пятый бой за последние 12 месяцев. Ждём победы фаворита, который сразу после завершения поединка напомнит о себе Хабибу.



Ставка №1: победа Макгрегора в 3-4 раунде за 6.00.

Ставка №2: Макгрегор после завершения боя первым вызовет Хабиба за 1.80.