«Бостон» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз: классика НБА останется за Леброном

21 января на паркете «Ти-Ди Гарден» в матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» примет «Лос-Анджелес». Встреча начнётся в 3:30 мск. Эксперты считают шансы соперников практически равными. Сделать ставку на Леброна Джеймса и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.90. Победа команды Брэда Стивенса оценивается аналитиками коэффициентом 2.00.

Прогноз матча «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (21.01.2020)

Противостояние «Селтикс» — «Лейкерс» считается классикой НБА. Две самые титулованные франшизы лиги сейчас находятся в разных весовых категориях, но место проведения встречи уравнивает шансы соперников.



За восемь последних матчей «Бостон» потерпел шесть поражений и с балансом 27-14 оказался на четвёртой строчке в Восточной конференции. У «Индианы» вот-вот вернётся в строй Оладипо, способна выдать рывок «Филадельфия», поэтому «Селтикс» необходимо прибавлять в ближайшее время. Команда Брэда Стивенса рискует уже в первом раунде плей-офф остаться без преимущества своего паркета.



У «Лейкерс» 10 побед за 11 последних поединках и первое место на Западе. Калифорнийцы идут с балансом 34-8 и чувствуют себя уверенно с точки зрения турнирных перспектив. Конкуренты по конференции находятся на приличной дистанции. Впрочем, у «Лос-Анджелеса» уже идёт выездное турне, способное оказать серьёзное влияние на процент успешных матчей.



В предстоящем поединке букмекеры выставляют практически равные коэффициенты на обе команды. На наш взгляд, за 1.90 есть смысл проверить победу «Лейкерс». Встреча пройдёт в легендарном «Ти-Ди Гардене», но других преимуществ в «Бостона» не видно.



«Лос-Анджелес» обойдётся без Казинса, под вопросом Дэвис и Рондо. У «Бостона» матч рискуют пропустить Уокер и Браун. Учитывая наличие Леброна, местная публика будет вести себя громче обычного. Но у «Лейкерс» весьма опытный состав, поэтому давлением трибун никого не испугать.



Начиная с 7 января «Бостон» добыл лишь две победы. «Селтикс» одолели «Буллз» и «Пеликанс» — команды, которые даже не входят в зону плей-офф. При этом коллектив Брэда Стивенса проигрывал не только грандам. Неудачи с «Сан-Антонио», «Финиксом», «Филадельфией» и «Милуоки» ещё можно списать на уровень соперников, но осечки с переломанными «Детройтом» и «Вашингтоном» — это уже перебор.



«Лейкерс» без Дэвиса в прошлом матче переиграли на выезде «Хьюстон» с Харденом и Уэстбруком. В январе по защитному и атакующему рейтингам Леброн с партнёрами входят в топ-5 НБА. «Бостон» по аналогичным показателям плетётся в середине второго десятка.



У «Селтикс» настоящая дыра под кольцом, а «Лейкерс» практически 2/3 всех бросков с игры совершают с ближней и средней дистанции. Тайс и Кантер выглядят мальчиками для битья даже на фоне Макги и Ховарда, а потенциальное участие Дэвиса станет настоящей катастрофой для краски «Бостона». И это мы ещё не упомянули о проходах Леброна.



«Бостон» силён за счёт шикарного набора лёгких форвардов, но и здесь «Лейкерс» есть чем ответить. Дэнни Грин, Колдуэлл-Поуп, Брэдли, Карузо, Кук и Дадли умеют цепляться в обороне. В прошлом матче упомянутая бригада заставила Хардена выбросить 8 из 20 в поле и совершить 6 потерь.

Для победы «Селтикс» должно сложиться сразу несколько обстоятельств. Если Уокер и Браун сыграют, а Дэвис встречу пропустит, то шансы хозяев возрастут. Также «Бостону» понадобится выдающаяся игра в обороне от своих центровых, домашнее судейство и доля везения. В противном случае «Лейкерс» имеют все шансы на успех.

Ставка на матч «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

У «Бостона» лишь две победы в восьми последних матчах. «Селтикс» дома уступили «Детройту» и «Финиксу». С коэффициентом 1.90 мы поставим на «Лейкерс». В прошлом поединке «Лос-Анджелес» без Энтони Дэвиса одолел на выезде «Хьюстон». Леброн и компания выглядят фаворитом в классике НБА.



Ставка: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с учётом овертайма с коэффициентом 1.90.

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