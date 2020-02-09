Карен Хачанов — Фабио Фоньини. Прогноз: берём коэффициент 4.25 на матч в Роттердаме

В матче первого круга турнира АТР в Роттердаме в мужском одиночном разряде 10 февраля Карен Хачанов (Россия) сыграет с Фабио Фоньини (Италия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Хачанову. В ставках на матч Карен Хачанов — Фабио Фоньини российский спортсмен котируется с коэффициентом 1.54. Победу Фоньини букмекеры оценивают коэффициентом 2.48.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Фабио Фоньини

Букмекеры уверены, что матч турнира в Роттердаме Карен Хачанов — Фабио Фоньини 10 февраля получится затяжным. Тотал больше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 1.81, тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.99. Если Хачанов победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 4.25.

Прогноз и анализ матча Карен Хачанов — Фабио Фоньини (10.02.2020)

Хачанов сохранил место в топ-20, хотя начало сезона получилось непростым. На ATP Cup он выиграл четыре матча подряд, но в ключевой момент уступил средненькому сербу Душану Лайовичу в двух партиях и не позволил сборной России побороться за выход в финал.



Затем пришёл черёд личных турниров. В Окленде теннисист проиграл первый же матч, опытный Джон Миллман прошёл дальше в трёх сетах. На Australian Open Карен добрался до третьего круга, хотя был на волоске от раннего вылета. И это при том, что соперники оказались скромными.



В первом раунде он три часа возился с квалифаем Марио Вилельей-Мартинесом из конца второй сотни рейтинга: четыре партии, тай-брейк, тяжёлая победа. Сутки спустя чудом спасся в поединке с молодым Микаэлем Имером: швед вытаскивал тяжелейшие удары и дотянул до пятого сета, но на тай-брейке всё же не выдержал.



К чести россиянина, в нужный момент получилось собраться и дать бой мощному Нику Кирьосу. Хачанова не сломил ужасный дебют, он собрался и выдал один из лучших матчей Australian Open-2020. Был в шаге от победы, но решающий тай-брек хозяин кортов не отдал.



Фоньини традиционно нестабилен и непредсказуем. В октябре у него начался спад, который продолжается до сих пор. На этом отрезке итальянец чаще проигрывает, чем выигрывает. Старт нового сезона не внёс каких-либо перемен: слабое выступление на ATP Cup, поражение в первом раунде Окленда от Фелисьяно Лопеса.



Правда, в Мельбурне опытный спортсмен дошёл до четвёртого круга. При этом нельзя сказать, что он показал сильный теннис и вернулся к былым кондициям. В стартовых раундах он дважды играл тай-брейк в пятом сете: подаван Райлли Опелка и средненький Джордан Томпсон в итоге уступили.



В третьем круге попался профильный грунтовик Гидо Пелья (уверенная победа в трёх партиях), а в чётвёртом Теннис Сандгрен за счёт великолепной подачи без особых проблем зачехлил оппонента. С тех пор Фабио не выступал, отказавшись от участия на турнире в Монпелье.



Оба теннисиста не играли более двух недель, что затрудняет прогноз. Хачанов определённо находился в январе не в лучшей форме: победы он вытягивал на характере и желании, а вот по качеству тенниса смотрелся бледно. Фоньини не слишком любит хард, но зависит от эмоций и способен удивить в удачный день.



По очным встречам равенство — 1:1, обе состоялись в 2019 году на быстром покрытии. В Роттердаме играют в залах, а в крытых помещениях Карен обычно чувствует себя увереннее. Кроме того, на его стороне мощная подача, которая помогает цепляться даже в ситуациях, когда игра даётся с трудом.

Ждём рваного и близкого тенниса, в котором Хачанов за счёт физических данных и подачи всё же возьмёт верх. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2.5) гейма за 1.91 и П1 в трёх сетах за 4.25. Россиянин умеет придумывать себе проблемы на ровном месте, так что в уверенный успех верится с трудом.

Прогноз и ставки на матч Карен Хачанов — Фабио Фоньини

Для обоих теннисистов старт 2020 года получился непростым. Фоньини тяготеет к грунту, но в удачный день способен на многое и на быстром покрытии. При прочих равных на стороне Хачанова крытый корт (Фоньини редко доходит до поздних стадий в помещениях) и мощная подача. Ждём упорной битвы и итоговой победы Карена.



Ставка: победа Хачанова в трёх сетах за 4.25.