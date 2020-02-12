Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта

Валуйные ставки могут стабильно приносить прибыль, поэтому букмекеры их боятся. В этой статье мы разберем, что такое валуйные ставки и как их найти, а также рассмотрим игру на вилках и правила распределения банка.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое валуйные ставки

Валуйные ставки (валуй) — ставки на недооцененные букмекером исходы. То есть ставки, где вероятность того или иного исхода выше, чем полагает букмекер.



Ставка валуйная, если:



K х P >1, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности.



Определяйте процент возможной прибыли по формуле:



(K х P — 1) х 100, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности.



Например, букмекер оценил победу «Зенита» в футбольном матче с «Динамо» коэффициентом 1.60, а по вашему мнению вероятность успеха хозяев равна 70%.



Оцениваем ставку:



0.7 х 1.60 = 1.12 >1, ставка валуйная.



Считаем процент прибыли:



(0.7 х 1.60 — 1) х 100 = 12%



Если вы будете ставить с коэффициентом 1.60 на исходы с вероятностью прохода 70%, то получите 12% прибыли на дистанции при условии верной оценки.

Пример валуйной ставки

Например, в теннисном матче Новак Джокович — Рафаэль Надаль букмекеры дают коэффициент 1.50 на победу Джоковича и 2.60 на успех Надаля.



Вы провели подробный анализ матча и решили, что процентная вероятность победы Джоковича равна 76%.



Оцениваем ставку:



1.50 х 0.76 = 1.14 >1, ставка валуйная.

Определяйте возможную прибыль на дистанции по формуле:



N x V (K х P — 1), где N — количество ставок, P — ваша оценка вероятности, K — коэффициент, V — сумма ставки.



Если вы верно оценили шансы и сделаете 50 аналогичных ставок на сумму 1000 рублей, то прибыль составит 7000 рублей: 50 х 1000 (1.50 x 0.76 — 1).

Как найти валуйную ставку

Анализируйте события самостоятельно или пользуйтесь сканером для поиска вилок или валуйных ставок.

Игра на вилках

Вилка — возможность получить гарантированную прибыль, делая ставки на разные исходы одного события.



Плечи вилки — исходы одного рынка, образующие вилку.



Сканер вилок — программа для поиска ставок с перевесом, анализирующая коэффициенты букмекеров в режиме реального времени.



Находите вилку самостоятельно, пользуясь формулой:

Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество исходов на одном рынке, К1, К2, ..., Кn — коэффициенты на исходы одного рынка.



Если Sp 1, то вы нашли вилку.



Распределяйте банк на вилку по формуле:



S = 1 / К / Sp х B, где S — сумма ставки на плечо вилки, Sp — сумма вероятностей, B — размер банка, выделенный на всю вилку.



Например, на матч «Атлетико Мадрид» — «Ливерпуль» в разных букмекерских конторах можно поставить за коэффициент 3.35 на победу хозяев, за 3.49 на ничью и за 2.55 на победу гостей.

Проверяем коэффициенты на наличие вилки:



1 / 3.35 + 1 / 3.49 + 1 / 2.55 = 0.978 1, перед нами вилка.



Вычисляем суммы ставок на каждое плечо вилки при размере банка 10 000 рублей:

П1 = 1 / 3.35 / 0.978 х 10 000 = 3052 рубля.

Х = 1 / 3.49 / 0.978 х 10 000 = 2930 рублей.

П2 = 1 / 2.55 / 0.978 х 10 000 = 4010 рублей.

Гарантированная прибыль составит 224 рубля:

Победа «Атлетико Мадрид» принесёт 10 224 рубля: 3052 х 3.35.

При ничьей выплата составит 10 226 рублей: 2930 х 3.49.

В случае успеха «Ливерпуля» вы получите 10 226 рублей: 4010 х 2.55.

Сколько ставить на валуйную ставку

Определяйте сумму валуйной ставки по формуле:



((K х P – 1) / (K – 1)) х R х B, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности, B — размер банка, R — доля успешных ставок.



Если у вас сыграли 35 ставок из 100, то R = 0.35. Новичкам «Чемпионат» рекомендует использовать R = 0.25.



Вернёмся к теннисному матчу Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Вычисляем сумму ставки при размере банка 10 000 рублей и R = 0.25:



((1.50 х 0.76 — 1) / (1.50 — 1)) х 0.25 х 10 000 = 700 рублей.

Плюсы и минусы валуйных ставок

Достоинство — высокие шансы на прибыль при качественном анализе и правильном распределении сумм ставок.



Недостаток — невозможно точно оценить вероятность прохода ставки.



Валуйные ставки могут приносить прибыль на дистанции в случае верной оценки того или иного исхода. При ставках на валуй анализируйте всю доступную информацию и следуйте правилам распределения банка. Для гарантированной прибыли играйте на вилках.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!