Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта

Валуйные ставки могут стабильно приносить прибыль, поэтому букмекеры их боятся. В этой статье мы разберем, что такое валуйные ставки и как их найти, а также рассмотрим игру на вилках и правила распределения банка.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Что такое валуйные ставки
Валуйные ставки (валуй) — ставки на недооцененные букмекером исходы. То есть ставки, где вероятность того или иного исхода выше, чем полагает букмекер.
Ставка валуйная, если:
K х P >1, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности.
Определяйте процент возможной прибыли по формуле:
(K х P — 1) х 100, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности.
Например, букмекер оценил победу «Зенита» в футбольном матче с «Динамо» коэффициентом 1.60, а по вашему мнению вероятность успеха хозяев равна 70%.
Оцениваем ставку:
0.7 х 1.60 = 1.12 >1, ставка валуйная.
Считаем процент прибыли:
(0.7 х 1.60 — 1) х 100 = 12%
Если вы будете ставить с коэффициентом 1.60 на исходы с вероятностью прохода 70%, то получите 12% прибыли на дистанции при условии верной оценки.
Пример валуйной ставки
Например, в теннисном матче Новак Джокович — Рафаэль Надаль букмекеры дают коэффициент 1.50 на победу Джоковича и 2.60 на успех Надаля.
Вы провели подробный анализ матча и решили, что процентная вероятность победы Джоковича равна 76%.
Оцениваем ставку:
1.50 х 0.76 = 1.14 >1, ставка валуйная.
Определяйте возможную прибыль на дистанции по формуле:
N x V (K х P — 1), где N — количество ставок, P — ваша оценка вероятности, K — коэффициент, V — сумма ставки.
Если вы верно оценили шансы и сделаете 50 аналогичных ставок на сумму 1000 рублей, то прибыль составит 7000 рублей: 50 х 1000 (1.50 x 0.76 — 1).
Как найти валуйную ставку
Анализируйте события самостоятельно или пользуйтесь сканером для поиска вилок или валуйных ставок.
Игра на вилках
Вилка — возможность получить гарантированную прибыль, делая ставки на разные исходы одного события.
Плечи вилки — исходы одного рынка, образующие вилку.
Сканер вилок — программа для поиска ставок с перевесом, анализирующая коэффициенты букмекеров в режиме реального времени.
Находите вилку самостоятельно, пользуясь формулой:
Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество исходов на одном рынке, К1, К2, ..., Кn — коэффициенты на исходы одного рынка.
Если Sp 1, то вы нашли вилку.
Распределяйте банк на вилку по формуле:
S = 1 / К / Sp х B, где S — сумма ставки на плечо вилки, Sp — сумма вероятностей, B — размер банка, выделенный на всю вилку.
Например, на матч «Атлетико Мадрид» — «Ливерпуль» в разных букмекерских конторах можно поставить за коэффициент 3.35 на победу хозяев, за 3.49 на ничью и за 2.55 на победу гостей.
Проверяем коэффициенты на наличие вилки:
1 / 3.35 + 1 / 3.49 + 1 / 2.55 = 0.978 1, перед нами вилка.
Вычисляем суммы ставок на каждое плечо вилки при размере банка 10 000 рублей:
- П1 = 1 / 3.35 / 0.978 х 10 000 = 3052 рубля.
- Х = 1 / 3.49 / 0.978 х 10 000 = 2930 рублей.
- П2 = 1 / 2.55 / 0.978 х 10 000 = 4010 рублей.
Гарантированная прибыль составит 224 рубля:
- Победа «Атлетико Мадрид» принесёт 10 224 рубля: 3052 х 3.35.
- При ничьей выплата составит 10 226 рублей: 2930 х 3.49.
- В случае успеха «Ливерпуля» вы получите 10 226 рублей: 4010 х 2.55.
Сколько ставить на валуйную ставку
Определяйте сумму валуйной ставки по формуле:
((K х P – 1) / (K – 1)) х R х B, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности, B — размер банка, R — доля успешных ставок.
Если у вас сыграли 35 ставок из 100, то R = 0.35. Новичкам «Чемпионат» рекомендует использовать R = 0.25.
Вернёмся к теннисному матчу Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Вычисляем сумму ставки при размере банка 10 000 рублей и R = 0.25:
((1.50 х 0.76 — 1) / (1.50 — 1)) х 0.25 х 10 000 = 700 рублей.
Плюсы и минусы валуйных ставок
Достоинство — высокие шансы на прибыль при качественном анализе и правильном распределении сумм ставок.
Недостаток — невозможно точно оценить вероятность прохода ставки.
Валуйные ставки могут приносить прибыль на дистанции в случае верной оценки того или иного исхода. При ставках на валуй анализируйте всю доступную информацию и следуйте правилам распределения банка. Для гарантированной прибыли играйте на вилках.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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