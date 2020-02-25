«Фулхэм» — «Суонси Сити». Прогноз: берём коэффициент 3.60 в матче Чемпионшипа

В матче 35-го тура английского Чемпионшипа «Фулхэм» примет «Суонси Сити» 26 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Фулхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех «Суонси Сити» оценён букмекерами коэффициентом 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Фулхэм» — «Суонси Сити»

Букмекеры уверены, что матч Чемпионшипа «Фулхэм» — «Суонси Сити» 26 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.82, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.78.

Анализ и прогноз матча «Фулхэм» — «Суонси Сити» (26.02.2020)

«Фулхэм» ещё совсем недавно чувствовал себя весьма комфортно. А затем набрал всего два очка в трёх турах, хотя календарь казался более чем рабочим. «Дачники» дважды сыграли вничью на выезде с клубами, находящимися вне топ-10 турнирной таблицы. 1:1 с «Миллуоллом» и 1:1 с «Дерби Каунти».



При этом обе игры получились скорее ничейными, никакого громадного преимущества у фаворита не было и близко. Но самое печальное случилось на своём поле: подопечные Скотта Паркера умудрились разгромно проиграть несчастному «Барнсли» (0:3), который занимает предпоследнее место в Чемпионшипе.



Гостям, конечно, сильно повезло не пропустить. Лондонцы достаточно создали и наиграли как минимум на один-два мяча, но с учётом силы соперника и места проведения поединка это нельзя считать утешением. В результате замаячила перспектива участия в плей-офф за третью путёвку в АПЛ.



Напрямую в английскую Премьер-лигу попадают две команды. «Вест Бромвич» лидирует с 66 очками, у «Лидс Юнайтед» 62, а «Фулхэм» с 57 баллами занимает третью строчку, подпираемый целой группой преследователей. Разумеется, «дачники» хотят попасть в АПЛ без игры в рулетку, но для этого нужно как можно быстрее прервать неудачную серию.



А ведь следующий соперник довольно крепкий. «Суонси Сити» набрал 51 очко в 34 играх и вовсю претендует на участие в плей-офф. По уровню состава валлийцы, пожалуй, уступают, но совсем немного. Они тоже не так давно выступали в АПЛ и могут положиться на нескольких именитых футболистов. Андре Айю, например.



Любопытно другое. «Дачники» и «лебеди» встречались семь раз. Во всех случаях забивалось строго по два-три гола. И никаких ничьих. В принципе, можно довериться любопытной тенденции и взять ставку «в матче будет два-три гола», на которую букмекерские конторы дают неплохой коэффициент 1.95.



Хозяева логично идут фаворитами, поскольку «Суонси» не выигрывал на чужом поле аж с 21 декабря, когда с горем пополам дожал худший клуб Чемпионшипа «Лутон Таун» (1:0). А предпоследняя гостевая победа датирована 2 ноября, когда пострадал «Уиган» (2:1). Тоже, кстати, расположившийся в зоне вылета.

«Фулхэм», конечно, сейчас потерял ход и много пропускает, но упомянутые клубы в любом случае превосходит по классу. На наш взгляд, шансы гостей отличиться высоки, поскольку «дачники» часто ошибаются в защите для претендента на прямой выход в АПЛ. Мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 3.60 и П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.72. Вариант попроще — 1Х + ТБ 2.5 гола за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Фулхэм» — «Суонси Сити»

«Суонси» не выигрывал в гостях с декабря, когда еле-еле справился с худшим клубом Чемпионшипа «Лутон Таун». «Фулхэм» претендует на место в топ-2, но в трёх предыдущих турах добыл всего два очка. Скорее всего, разозлённые «дачники» сделают всё возможное, чтобы исправиться перед родными трибунами. Однако пропускают они много, так что свой гол «лебеди» вполне могут забить.



Ставка: победа «Фулхэма» + обе забьют за 3.60.