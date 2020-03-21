Ставки и прогнозы на 21 марта: обзор матчей в футболе, хоккее и гандболе

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем необязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок 20 марта.
Матчи по футболу для ставок 21 марта
Кажется, весь мир сейчас будет наблюдать за чемпионатом Беларуси. 20 марта состоятся два матча 1-го тура в Высшей лиге. «Витебск» примет «Городею», игра начнется в 14:00. А в 16:00 «Ислочь» сыграет с «Неманом».
В Европе больше никто не играет, но в мире еще есть матчи для ставок на футбол. В 11:30 начнется матч австралийской А лиги «Вестерн Сидней» — «Сидней ФК». На 2 часа раньше, в 09:30, в полуфинале Кубка Гонконга сыграют «Истерн Салон» и «Сан Пегасус». 3 матча состоятся в чемпионате Анголы, также можно поставить на игры первенств Малави, Бурунди, Бутана и Палестины.
Матчи по хоккею для ставок 21 марта
Здесь в центре внимания тоже будет Беларусь, точнее, чемпионат этой страны среди команд Высшей лиги. Сборная Беларуси U17 в 15:30 сыграет с «Минскими зубрами». Кроме того, букмекерские конторы предлагают ставки на матчи любительских команд России и Беларуси.
Матчи по гандболу для ставок 21 марта
И здесь Беларусь впереди планеты всей. 21 марта состоятся сразу 3 матча в первом дивизионе чемпионата страны. Флагман белорусского гандбола – БГК им. Мешкова примет «Гомель», СКА-Минск сыграет с БГУФК-СКА, а «Кронон» — с «Машекой». Игры начнутся с 15:00.
На что еще ставить 21 марта
Турнир претендентов по шахматам проходит в Екатеринбурге. В 14:00 Фабиан Каруана сразится с Яном Непомнящим, Ван Хао – с Кириллом Алексеенко, Максим Вашье-Лаграв – с Александром Грищуком, а Дин Лижэнь – с Анишем Гири.
Кроме того, можно сделать ставки на финалы шведской Элитсерии по хоккею с мячом у мужчин и женщин, на матчи по австралийскому футболу и любительские турниры по настольному теннису.
В баскетболе можно поставить на игру чемпионата Судана «Аль-Мактабах» — «Аль-Хиляль», а также на матчи студенческих команд Тайваня.
Кроме того, букмекеры предлагают огромную линию на киберспортивные турниры: киберфутбол, киберхоккей, кибертеннис – все 33 удовольствия!
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