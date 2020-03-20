«Ислочь» — «Неман». Прогноз: без Александра Глеба «волкам» придётся туго

В матче первого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» примет «Неман» 21 марта. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ислочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Немана» оценён букмекерами коэффициентом 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Неман»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 21 марта «Ислочь» — «Неман» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.32, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Неман» (21.03.2020)

«Ислочь» бодро начала сезон, изрядно попив кровушки у «Динамо-Брест» в четвертьфинале Кубка Беларуси. Действующий чемпион страны так и не смог отличиться за 210 минут: ни дома, ни на выезде, ни в основное время, ни в дополнительное. Но всё равно сумел протиснуться в полуфинал, хотя ходил по краю пропасти.

В первом матче зрители увидели четыре красные карточки (по две на брата). Во втором — море нервов и серию пенальти. В которой подопечные Сергей Ковальчука всё же оказались точнее (5:3). «Ислочь» заслужила самых тёплых слов за желание и самоотверженность, но борьбу в Кубке всё же прекратила.

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Вообще, дела у серо-синих складываются достойно. В прошлом году они заняли пятое место в национальном первенстве, всего на три очка отстав от минского «Динамо». Судя по работе на трансферном рынке, выпадать из топ-5 «волки» не намерены. Они сохранили группу атаки, а значимые потери всего две. Правда, обе чувствительные.

Во-первых, стоит выделить только россиянина Сергея Макарова, перебравшегося в «Ротор» ещё в ноябре. Во-вторых, уход Александра Глеба, который завершил карьеру. Тренерский штаб пытается заткнуть образовавшуюся дыру переводом в центр Дмитрия Комаровского. На бумаге выглядит интересно, но на первых порах проблемы кажутся неизбежными.

«Ислочь» заполучила ещё нескольких экс-футболистов солигорского «Шахтёра», а также подписала двух нигерийских игроков. Это логично — в прошлом году исполнители из Африки проявили себя замечательно. Момо Янсане забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром команды, а молодой защитник Стефен отличился пять раз.

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«Неман» лишился техничного Гулжигита Алыкулова, молодой футболист вернулся в Казахстан. Жёлто-зелёные продолжат делать акцент на фланги и использовать схему с четырьмя защитниками и двумя опорными полузащитниками. В прошлом году команда замкнула топ-10, чего-то подобного стоит ожидать и сейчас: борьба за 7-10-е места, нерезультативный футбол, много подач и забросов на столба.

Статистика очных встреч полностью на стороне гостей: всего одно поражение при четырёх победах и трёх ничьих. Что любопытно, во всех случаях «Ислочь» забивала не более одного мяча. Соответственно мы бы выбирали между классическими Х2 за 1.86 и ИТМ 1.5 мяча «Ислочи» за 1.63.

Прогноз и ставки на матч «Ислочь» — «Неман»

Состав у «Ислочи» интереснее, да и фактор своего поля нужно учитывать. Но уход двух важных полузащитников (Сергея Макарова и Александра Глеба) наверняка обернутся проблемами с созиданием на старте сезона.

Постепенно «волки» должны разобраться, а вот стартовые туры рискуют получиться тяжёлыми. Х2 смотрится нормально. Благо что в восьми очных встречах «Неман» уступил лишь однажды.

Ставка: «Неман» не проиграет за 1.86.

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