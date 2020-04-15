«Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз: осечка внезапного лидера чемпионата Беларуси

В матче пятого тура чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» примет «Городею» 16 апреля. Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Энергетика-БГУ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Городеи» оценён букмекерами коэффициентом 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Городея»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси 16 апреля «Энергетик-БГУ» — «Городея» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.78.

Анализ и прогноз матча «Энергетик-БГУ» — «Городея» (16.04.2020)

К середине апреля «Энергетик-БГУ» сенсационно делит первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси с «Торпедо-БелАЗ». Девять очков в четырёх турах при разнице мячей 6:3, причём первая осечка состоялась только на минувшей неделе. Минчане на выезде уступили жодинцам.

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Собственно, результат никаких вопросов не вызвал. «Торпедо»-БелАЗ выглядело гораздо сильнее и абсолютно по делу добилось победы (2:0). В первом тайме ударов было совсем мало, а вот после перерыва ситуация изменилась. Первый гол состоялся после перехвата в центре поля, во втором случае великолепный дальний удар удался Рамосу да Пенье.



Главный тренер «Энергетика» Владимир Белявский после финального свистка жаловался на судейство, хотя по факту работа арбитров оказалась вполне нормальной. Причину поражения точно следует искать в другом месте. По сути гости создали за 90 минут всего полтора момента, оба — уже при счёте 0:2. А в концовке могли пропустить и третий гол, но выручил Садовский.



Тем не менее даже поражение по всем статьям в Жодино ничего не меняет, старт сезона для «энергетиков» в любом случае получился замечательным. Букмекеры настолько впечатлены задорным коллективом, что дают на его победу над «Городеей» довольно скромный коэффициент 1.85.



И вот тут начинаются вопросы. «Сахарники» лишились основного спонсора перед началом чемпионата и испытывают серьёзные финансовые проблемы, что никак не мешает им оставаться колючим и неудобным соперником. Да и результаты, между прочим, более чем достойные: две победы и шесть очков в четырёх турах.



«Городея» всухую уступила «Витебску» (0:1) и «Шахтёру» из Солигорска (0:2), а потом взялась за дело. Для начала не без доли удачи одолела «Белшину» (1:0): отличилась в середине второго тайма, а затем отстояла преимущество. Хозяева имели пару хороших возможностей, однако реализация оказалась слабой. Плюс в концовке выручила штанга.

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В четвёртом туре подопечные Олега Радушко задушили в родных стенах минское «Динамо» (1:0). Три центральных защитника, плотная оборона, минимум пространства перед своей штрафной. Динамовцы мало что создали с игры, действуя примитивно. Забросы, навесы и стандарты не стали для хозяев проблемой.



Единственный гол они забили с пенальти, а в середине второго тайма получили численное преимущество. Несмотря на это, следует признать: с обороной у «Городеи» дела обстоят неплохо, а по уровню состава «Энергетик» находится рядом. Всё это обещает фавориту сложности. Статистика очных встреч указывает на то же самое.



Соперники пересекались трижды, за это время минчане так и не смогли отличиться. Два раза по 0:0, а также 0:1 в октябре 2019 года. Пожалуй, на таком фоне логично отталкиваться от аутсайдера. Мы бы выбирали между двух ставок — классические Х2 идут за достойный коэффициент 2.14, можно даже взять Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.53.



И вариант попроще — ИТМ 1.5 мяча «Энергетика» за 1.78. «Городея» наверняка вновь сыграет от обороны: никаких претензий на территориальное преимущество, три центральных защитника, минимум самодеятельности.

Прогноз и ставки на матч «Энергетик-БГУ» — «Городея»

«Энергетик» мощно начал сезон: девять очков из 12 возможных, первое место в таблице напару с «Торпедо»-БелАЗ. Однако «Городея» добыла две победы подряд, в том числе над крепким минским «Динамо». С обороной у «сахарников» полный порядок, статистика очных встреч тоже на их стороне — ни одного пропущенного мяча в трёх поединках. Возьмём Х2 за 2.14.

Ставка: «Городея» не проиграет за 2.14.



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