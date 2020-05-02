Статистический прогноз: «Тайнань» — «Тайчжун», ставка на матч чемпионата Тайваня

В матче четвёртого тура чемпионата Тайваня по футболу «Тайнань Сити» примет «Тайчжун Футуро» 3 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.83.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Тайваня «Тайнань Сити» — «Тайчжун Футуро»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Тайваня «Тайнань Сити» — «Тайчжун Футуро» 3 мая получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.35, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.92.

Анализ и прогноз матча «Тайнань Сити» — «Тайчжун Футуро» (03.05.2020)

Пандемия коронавируса не помешала чемпионату Тайваня стартовать в середине апреля. Власти страны приняли решительные меры на раннем этапе распространения вируса, в результате чего ситуация на небольшом острове выглядит на фоне большинства стран выше всяких похвал.

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Формат Премьер-лиги Тайваня по футболу довольно прост, никаких многоступенчатых формул и плей-офф тут нет. В турнире принимают участие восемь команд, соревнования проходят в три круга. По итогам 21 тура определяется чемпион, который попадает в Кубок АФК.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Тайваня

Все матчи каждого тура играются в один день. Позади три тура, а потому делать глобальные выводы по турнирной таблице точно не стоит. Команды находятся совсем рядышком: «Тайнань Сити» набрал шесть очков из девяти возможных и располагается на третьей строчке, «Тайчжун Футуро» имеет в активе пять баллов и занимает четвёртое место.



В прошлом сезоне соперники тихо-мирно финишировали в серединке. «Тайнань» занял четвёртую позицию, отстав от чемпиона аж на 19 очков. А «Тайчжун Футуро» оказался пятым. Ниже остались только натуральные аутсайдеры, которые за весь сезон не смогли преодолеть планку в 15 баллов.

Форма команд

У хозяев всё замечательно: две результативные победы при одном поражении. Разжиться очками не удалось в поединке с «Тайпауэром», который по итогам прошлого сезона занял второе место, отстав от чемпиона всего на три очка. Победы одержаны над двумя худшими коллективами минувшего первенства — «Мин Чуань Юниверсити» (4:2) и «Тайчэн Лайонз» (3:2).

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У «Тайчжун Футуро» уровень оппозиции был серьёзнее. Два из трёх соперников в прошлом году финишировали в топ-3. «Татунг» вообще добыл золотые медали (2:2), а «Хан Юэнь» (1:1) ограничился бронзой. Единственная победа добыта над клубом НТУС (2:1), который входит в число аутсайдеров. В минувшем сезоне он набрал всего 15 очков и оказался шестым.

Личные встречи

Вроде бы небольшое преимущество должно быть на стороне гостей, вот только статистика очных встреч с этим не согласна. Соперники пересекались трижды, во всех случаях сильнее оказался «Тайнань Сити». Что любопытно, всякий раз разница в счёте составляла строго один мяч (1:0, 3:2 и 2:1).

Если вы верите в подобные вещи, подумайте о П1 с разницей в один гол с замечательным коэффициентом 4.20. В остальном команды сопоставимы по общему уровню, а по текущему состоянию «Тайчжун» как минимум не уступает. Ничьи с двумя сильными клубами подряд это доказали.

Ставки на тоталы и форы

Два из трёх предыдущих очных матчей оказались верховыми, также дважды голы забивались в обе стороны. Кроме того, ставка «обе забьют» проходила во всех трёх поединках с участием «Тайчжуна» в нынешнем сезоне. А у «Тайнаня» она зашла в двух случаях из трёх. От этого и можно отталкиваться.

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Х2 + обе забьют идёт за 2.19, а Х2 + тотал больше 2.5 мяча оценён букмекерскими конторами коэффициентом 2.55. На наш взгляд, четыре победы из четырёх возможных в соперничестве двух сопоставимых по уровню команд — это перебор. Гостям пора зацепиться за очки, благо что старт сезона они провели крепко.

Прогноз и ставки на матч «Тайнань Сити» — «Тайчжун Футуро»

«Тайчжун» набрал пять очков в трёх стартовых турах, хотя уже успел пересечься с действующим чемпионом и обладателем бронзовых медалей. У гостей будут шансы зацепиться, поскольку ближайший соперник — крепкий середняк. На двоих соперники провели шесть матчей в чемпионате Тайваня, в пяти из них забивали обе команды. Скорее всего, проблем с голами не возникнет.

Ставка: «Тайчжун» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.55.