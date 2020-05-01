«Локомотив» — «Нафтан». Прогноз: берём коэффициент 3.14 в матче Первой лиги Беларуси

В матче третьего тура первой лиги чемпионата Беларуси «Локомотив Гомель» сыграет с «Нафтаном» 2 мая. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Нафтана» оценён букмекерами коэффициентом 5.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги Беларуси «Локомотив Гомель» — «Нафтан»

Букмекеры уверены, что матч первой лиги Беларуси 2 мая «Локомотив Гомель» — «Нафтан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча «Локомотив Гомель» — «Нафтан» (02.05.2020)

«Локомотив» бодро открыл нынешний сезон. Для начала клуб из первой лиги едва не пробрался в полуфинал Кубка Беларуси, вдоволь попив кровушки в четвертьфинале у опытного представителя элитного дивизиона «Витебска». Было это ещё в середине марта, тогда элементарно не хватило опыта.



На выезде до ничьей оставалось совсем немного, единственный гол состоялся на 86-й минуте. А в родных стенах гомельчане открыли счёт и поставили соперника в затруднительное положение. Однако после перерыва северяне реализовали пенальти, а в концовке забили ещё один мяч (1:0, 2:1).

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Старт первой лиги выдался для «железнодорожников» триумфальным. Две победы из двух возможных с общим счётом 8:2. 5:0 над скромным «Химиком» в родных стенах — это ладно, коллектив из Светлогорска стабильно располагается в нижней части турнирной таблицы и не претендует на повышение в классе.



А вот 3:2 в дерби с «Гомелем» — серьёзный успех, поскольку ещё в минувшем сезоне «рыси» выступали в Высшей лиге. Этой победой «Локо» подтвердил серьёзность своих намерений: в прошлом году он занял четвёртое место в первой лиге, не попав в стыковые матчи только по дополнительным показателям.



После двух туров «железнодорожники» делят первое место с «Крумкачы». «Нафтан» тем временем находится на самом дне таблицы, хотя до сих пор не потерпел ни одного поражения. Дело тут в договорных матчах, из-за которых с северян были сняты 15 очков. Соответственно команда ещё долго будет находиться на самом дне.

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В прошлом сезоне «Нафтан» финишировал сразу после ближайшего соперника, то есть пятым. «Локомотив» набрал 56 очков в 28 поединках, а «Нафтан» — 47. В личных встречах наблюдается равенство: четыре матча, две ничьи и по одной победе на каждого.

Любопытно другое: в трёх предыдущих битвах голы забивались в обе стороны. «Локомотив» уже выдал два голевых парада — игра даётся, в атаке всё получается. На своём поле «железнодорожникам» нет смысла ждать у моря погоды. Мы бы выбирали между двух вариантов: П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.29 и обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 3.14.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив Гомель» — «Нафтан»

«Локомотив» великолепно открыл сезон: две победы в двух турах с общим счётом 8:2. В трёх предыдущих очных встречах с «Нафтаном» голы забивались в обе стороны, так что налицо все предпосылки к результативному матчу. Проверим ставку «обе забьют» + тотал больше 3.5 мяча с дивным коэффициентом 3.14.



Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 3.14.