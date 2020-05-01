«Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз: Устинов и Яшин сохранят «автозаводцев» в тройке

2 мая в матче седьмого тура чемпионата Беларуси «Минск» сыграет с «Торпедо-БелАЗ». Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом минчан: сделать ставку на победу «Минска» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Торпедо» оценён букмекерами коэффициентом 3.13.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Минск» — «Торпедо-БелАЗ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 2 мая «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.52, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (02.05.2020)

Субботняя программа седьмого тура Высшей лиги Беларуси откроется в Минске, где одноимённый клуб примет «Торпедо-БелАЗ». Обе команды чувствует себя уверенно, находясь в верхней части турнирной таблицы. Жодинцы набрали 11 очков и располагаются на третьей строчке, «горожане» идут восьмыми с девятью баллами.

«Энергетик» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 3.30 в матче чемпионата Беларуси Седьмой тур чемпионата Беларуси откроется битвой в Борисове.

Соперники движутся по схожей орбите: они стартовали с двух побед, а затем пережили определённый спад. Скажем, «Минск» после шести очков в двух турах провёл четыре поединка в чемпионате Беларуси, три из которых завершились поражениями. И ведь нельзя сказать, что календарь оказался каким-то особенно чудовищным.



Вовсе нет. 0:2 от «Энергетика-БГУ», 0:3 в родных стенах от БАТЭ и 0:1 от скромного «Руха». Затянувшаяся сухая серия прервалась лишь неделю назад в Мозыре. Там удалось в ярком стиле одолеть местную «Славию» со счётом 3:1. Исход следует считать полностью справедливым, «горожане» впрямь смотрелись лучше.



«Торпедо-БелАЗ» также набрал шесть очков из шести возможных в двух дебютных турах, а вот в четырёх последующих встречах добыл всего одну победу. На своём поле жодинцы оставили не у дел «Энергетик» (2:0). В остальном похвастать нечем — поражение от минского «Динамо» со счётом 0:2, а также две ничьи.



0:0 с БАТЭ в Борисове следует считать натуральной удачей. «Пчёлы» выглядели гораздо острее и не смогли победить только благодаря кошмарной реализации: восемь ударов в створ ворот обернулись ничем, а Павел Нехайчик запорол пенальти, пробив выше перекладины.

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Наконец, неделю назад «автозаводцы» в родных стенах не смогли взломать оборону «Руха» (0:0). Моментов имели побольше, но говорить о серьёзном преимуществе было бы неправильно. Брестчане грамотно действовали у своих ворот и сумели отстоять ничейный результат. В результате «Торпедо» откатилось на третью строчку.



По личным встречам у жодинцев вроде бы тотальное преимущество: пять побед и шесть ничьих в 12 поединках. Но это только на первый взгляд. Во-первых, последний из них закончился в пользу «Минска» (2:0). Во-вторых, дома «горожане» в полном порядке, они не проиграли ни разу в четырёх предыдущих случаях.

Состав у гостей посильнее, а главное — оборона выглядит стабильнее. Скорее всего, игра получится вязкой и закрытой, увидеть больше двух голов зрителям вряд ли доведётся. «Горожан» бросает из жара в холод, а «автозаводцы» не опускаются ниже определённой планки. Мы бы выбирали между двумя вариантами: Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90 и П2 с нулевой форой за 2.13.

Прогноз и ставки на матч «Минск» — «Торпедо-БелАЗ»

Обе команды пережили определённый спад после бодрого старта. В целом, состав у гостей покрепче, а оборона надёжнее. Предпосылок для высокой результативности не видно, однако «Торпедо-БелАЗ» выглядит стабильнее. Потому сыграем от жодинцев. Возьмём П2 с нулевой форой за 2.13.



Ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» с нулевой форой за 2.13.