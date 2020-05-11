Invictus Gaming — NewBee. Прогноз: IG продолжит доминировать в очном противостоянии

12 мая Invictus Gaming сразятся с NewBee на DPL-CDA Professional League. Прямая трансляция встречи начнётся в 14:00 мск. Фаворит матча — Invictus Gaming. На победу этого коллектива можно поставить с коэффициентом 1.30. На успех NewBee можно сделать ставку за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Invictus Gaming — NewBee

На победу IG в двух картах можно поставить за 1.95. Победа со счётом 2:1 котируется букмекерами за 3.30. На выигрыш NewBee всухую предлагают коэффициент 7.50, а победа аутсайдера со счётом 2:1 идёт за 3.75.



Букмекеры предполагают, что победитель противостояния определится по итогам двух карт: на тотал меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.60, а на тотал больше 2.5 — за 2.25.

Анализ и прогноз матча Invictus Gaming — NewBee (12.05.2020)

IG — одна из тех трёх китайских команд, которая поднимала аегис над своей головой. В начале сезона состав IG претерпел минимальные, но фундаментальные изменения. Н роль саппорта четвёртой позиции подписали Kaka, за плечами которого опыт побед на крупных турнирах и статус серебряного призера The International.



Команда стабильно выступает по ходу сезона, допуская редкие провалы на крупных турнирах. В текущем сезоне ей удалось победить на DOTA Summit 11, на MDL Chengdu Major занять третье место, в рамках тринадцатого сезона DreamLeague команда заняла 5-6 место, а текущему турниру подошла с серебряными медалями с CDA League Season 1.



В данном составе команда провела 101 встречу. Баланс — 67-4-30. В рейтинге DPC IG занимает пятое место, а NewBee — 34.



На текущем турнире IG выиграла три из четырёх серий. В каждой команда сыграла максимальное количество карт. NewBee — самый успешный китайский коллектив. В 2014 году команда выиграла The International, а в 2017 завоевала серебряные медали.



Текущий состав сформировался в начале сезона после того, как не был продлён контракт с северо-американским ростером с CCnC в основе. В его вошли Fonte, Aq, Wizard, Waixi и Faith, который добился с NewBee одного из вышеупомянутых результатов.

За это время NewBee выступила на одиннадцати турнирах с числа Tier-3 и лишь половину из них завершила в числе призеров. На Asian Masters League S4, Elite Challenge (S1), Elite Challenge (S2), JJB Spring Cup Season 2 она была первой, а на ESL One LA 2020 — Online: China заняла второе место. Winrate команды 47.54%. Баланс матчей — 58-17-47. NewBee пребывает в не лучшей игровой форме. В десяти крайних матчах команда лишь дважды выходила в роли победителя. В том числе с поражения от CDEC со счётом 2:0 начались выступления на этом турнире.



В текущем сезоне команды провели между собой семь поединков. Шесть завершились в пользу IG.

Прогноз и ставка на матч Invictus Gaming — NewBee

IG выступает стабильнее и успешнее своего соперника, которого переиграла шесть раз в семи очных поединках. NewBee находится в плохой игровой форме. Победа в одной из карт вполне возможна, но вряд ли NewBee сможет выиграть серию у IG, поэтому ставим на победу IG за 1.30.



Ставка: IG победит за 1.30.