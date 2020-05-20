Статистический прогноз: «Мусонгати» — «Атлетико», ставка на матч чемпионата Бурунди

21 мая в перенесённом матче 24-го тура чемпионата Бурунди «Мусонгати» примет «Атлетико Олимпик». Начало игры — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Мусонгати» — «Атлетико Олимпик»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Бурунди 21 мая «Мусонгати» — «Атлетико Олимпик» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча «Мусонгати» — «Атлетико Олимпик» (21.05.2020)

Небольшое государство в Восточной Африке до последнего не приостанавливало футбольный чемпионат, несмотря на угрозу распространения коронавируса. В последний день марта в Бурунди были зафиксированы первые случаи заражения COVID-19: двое граждан страны вернулись из Руанды и ОАЭ инфицированными.

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В первой половине апреля первенство всё же пришлось прервать, все остальные страны Африки к тому моменту уже давно прекратили играть. Спустя шесть недель Премьер-лига Бурунди возвращается, финиш совсем близко: осталось провести по три-четыре поединка.



Чемпионат Бурунди играется по классической системе. Никаких плей-офф и многоступенчатых формул. Всё просто: команды (всего их 16) играют в два круга, по результатам 30 туров определяется чемпион и три клуба, которые покидают элитный дивизион.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В чемпионате Бурунди сыграно 27 туров. Команды находятся в противоположных частях турнирной таблицы. «Мусонгати» чувствует себя уверенно и располагается на второй строчке, отставая от лидирующего «Ле Мессаже Нгози» на четыре балла. Да ещё и имея одну игру в запасе.



Шансы на чемпионство сохраняются, а ниже команда уже не опустится, поскольку ближайший преследователь находится в девяти баллах. Впрочем, очная встреча лидеров во втором круге уже прошла, так что остаётся только штамповать победы и надеяться на осечку конкурента.

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«Атлетико» находится на 11-й позиции и участвует в борьбе за выживание. Справедливости ради, шансы остаться весьма велики: от зоны вылета коллектив отделяют пять очков, да ещё и при игре в запасе. То есть возможное поражение кошмаром не станет, право на ошибку ещё имеется.

Форма команд

Вот тут и заключается основная проблема. Команды не имели игровой практики полтора месяца, а это существенный срок. В каком они находятся состоянии после долгой паузы — непонятно. Отметим только, что до приостановки первенства соперники исправно набирали очки.



«Атлетико», например, совсем недавно находился в зоне вылета, однако в восьми предыдущих встречах случилось всего одно поражение при трёх ничьих и четырёх победах, что и позволило подняться в турнирной таблице. А у «Мусонгати» всё по умолчанию здорово — шесть туров без поражений, во всех случаях удавалось забить.

Личные встречи

Вроде бы гости выглядят неплохо и вполне способны навязать борьбу, вот только статистика противостояния говорит об обратном. Соперники встречались семь раз, результаты следующие: пять побед «Мусонгати» при двух ничьих. В то же время лезть в большие форы не стоит, поскольку в четырёх случаях разница в счёте оказалась минимальной.



Если вы верите в подобные тренды, подумайте о П1 с разницей строго в один гол за солидный коэффициент 3.50. Варианты попроще — П1 с форой (-1) за 1.98 и П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.79. Планку в четыре гола соперники прежде не пробивали, а в большинстве случаев ограничивались двумя-тремя мячами.

Ставки на тоталы и форы

«Атлетико Олимпик» — один из самых задорных коллективов чемпионата Бурунди. Несмотря на низкое место в турнирной таблице и игру в запасе, команда занимает третье место по количеству точных ударов — 42 в 26 турах. Больше только у двух клубов из топ-4, даже «Мусонгати» забивал всего 35 раз.

Статистический прогноз: «Флора» — «Таммека», ставка на матч чемпионата Эстонии Берём коэффициент 2.30 в матче действующего чемпиона Эстонии.

Ещё один важный момент — в пяти из шести предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. Букмекеры дают на обе забьют крепкий коэффициент 1.82, который вполне можно проверить. Или даже поднять его, взяв 1Х + обе забьют за 2.04.

Прогноз и ставки на матч «Мусонгати» — «Атлетико Олимпик»

«Мусонгати» занимает второе место в турнирной таблице и сохраняет шансы на титул, а «Атлетико» находится неподалёку от зоны вылета. Статистика очных встреч также говорит в пользу хозяев — пять побед и две ничьих в семи матчах. Любопытно, что четыре раза команда выиграла с разницей в один гол. Букмекеры дают на П1 в один мяч коэффициент 3.50.



Ставка №1: победа «Мусонгати» с разницей в один мяч за 3.50.



Ставка №2: обе забьют за 1.82.



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