Статистический прогноз: «Флора» — «Таммека», ставка на матч чемпионата Эстонии

20 мая в матче второго тура чемпионата Эстонии «Флора» примет «Таммеку». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 16.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Эстонии «Флора» — «Таммека»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Эстонии 20 мая «Флора» — «Таммека» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.47, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.60.

Анализ и прогноз матча «Флора» — «Таммека» (20.05.2020)

Из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Эстонии был приостановлен после первого тура. В начале мая эстонским клубам было разрешено проводить групповые тренировки с участием не более 10 человек, а в середине месяца было объявлено о возобновлении первенства.

Статистический прогноз: «Ахал» — «Алтын Асыр», ставка на чемпионат Туркмении Ставка с коэффициентом 3.40 на матч лидера и действующего чемпиона Туркмении.

Все матчи будут проходить при пустых трибунах, что несколько снижает значимость фактора своего поля. Формат чемпионата Эстонии максимально прост, никаких многоступенчатых формул и плей-офф тут нет. 10 команд играют друг с другом в четыре круга, по итогам 36 туров определяется чемпион.



Победитель турнира отправляется в квалификационный этап Лиги чемпионов, два призёра — в квалификацию Лиги Европы. Худший клуб по итогам сезона напрямую покидает элитный дивизион, а финишировавший на девятой строчке сыграет стыковые матчи за сохранение прописки.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Эстонии

Сыгран всего один тур, поэтому смотреть на турнирную таблицу бессмысленно. «Флора» — один из ведущих клубов Эстонии, бравший титул 12 раз. Любопытно, что последние три чемпионства добыты в нечётные года — 2015, 2017 и 2019. Стабильное участие в еврокубках, мощный по местным меркам состав, достойные финансовые возможности.



В прошлом сезоне бело-зелёные стали лучшими без особой борьбы, досрочно гарантировав себе первое место. 29 побед в 36 турах, 90 набранных очков и сумасшедшая разница мячей 110:21. Ставшая второй «Левадия» отстала на 12 баллов, все остальные оказались ещё дальше.

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«Таммека» ничем подобным похвастать не может, главные достижения в её истории — два выхода в финал национального кубка. В минувшем сезоне клуб из Тарту финишировал пятым. Впрочем, говорить о борьбе за медали было бы неправильно: даже от четвёртой строчки команду отделило аж 25 баллов.

Форма команд

Вот тут-то и заключается основная проблема, поскольку отталкиваться абсолютно не от чего. Первый тур в чемпионате Эстонии сыграли аж в начале марта, то есть участники не имели практики больше двух месяцев. Тренировки возобновили всего две недели назад, в каком состоянии находятся футболисты — непонятно.



Всё это запутывает ситуацию и повышает риск сюрпризов в ближайшие недели. Добавим, что «Флора» в стартовом туре на выезде стёрла в пыль скромный «Калев» (8:1), а «Таммека» в родных стенах разобралась с другим аутсайдером — «Тулевиком» (2:1).

Личные встречи

Обе команды давно выступают в элитном дивизионе, а потому история противостояния более чем богатая. Пути соперников пересекались 66 раз, расклад очевиден: 55 побед на счету действующего чемпиона страны, трижды сильнее оказалась «Таммека», ещё в восьми случаях была зафиксирована ничья.

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В родных стенах преимущество «Флоры» ещё заметнее: 29 побед из 34 возможных, четыре ничьи при всего одном поражении, разница мячей — 100:26. Любопытно, что семь из девяти предыдущих поединков заканчивались разгромной победой коллектива из Таллина, а потому П1 с форой (-2.5) за 2.30 вполне можно проверить.

Ставки на тоталы и форы

Результативность в этом противостоянии скачет туда-сюда, да и двухмесячная пауза рискует сказаться на состоянии соперников. Брать огромные тоталы опасно, неплохо смотрится разве что ТБ 3 мяча за 1.72.



Зато есть другой любопытный тренд. В семи из девяти последних матчей забивала только одна из команд, однако даже на П1 всухую букмекеры дают смешной коэффициент 1.69. Стоит ли его проверять — дело вкуса.

Прогноз и ставки на матч «Флора» — «Таммека»

Действующий чемпион Эстонии на своём поле сразится с середняком первенства. В семи из девяти предыдущих очных встреч «Флора» добивалась разгромных побед. Разница в уровне команд внушительна, а потому не видим смысла мудрить. П1 с форой по вкусу выглядит нормально.



Ставка: победа «Флоры» с форой (-2.5) за 2.30.