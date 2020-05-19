Статистический прогноз: «Калев» — «Нарва Транс», ставка на матч чемпионата Эстонии

20 мая в матче второго тура чемпионата Эстонии «Калев» примет «Нарва Транс». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Эстонии «Калев» — «Нарва Транс»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Эстонии 20 мая «Калев» — «Нарва Транс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.55.

Анализ и прогноз матча «Калев» — «Нарва Транс» (20.05.2020)

Из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Эстонии был приостановлен после первого тура. В начале мая эстонским клубам было разрешено проводить групповые тренировки с участием не более 10 человек, а в середине месяца было объявлено о возобновлении первенства.

Статистический прогноз: «Ахал» — «Алтын Асыр», ставка на чемпионат Туркмении Ставка с коэффициентом 3.40 на матч лидера и действующего чемпиона Туркмении.

Все матчи будут проходить при пустых трибунах, что несколько снижает значимость фактора своего поля. Формат чемпионата Эстонии максимально прост, никаких многоступенчатых формул и плей-офф тут нет. 10 команд играют друг с другом в четыре круга, по итогам 36 туров определяется чемпион.



Победитель турнира отправляется в квалификационный этап Лиги чемпионов, два призёра — в квалификацию Лиги Европы. Худший клуб по итогам сезона напрямую покидает элитный дивизион, а финишировавший на девятой строчке сыграет стыковые матчи за сохранение прописки.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Эстонии

Сыгран всего один тур, поэтому смотреть на турнирную таблицу бессмысленно. «Транс» стабильно выступает в элитном дивизионе чемпионата Эстонии, а в конце нулевых даже регулярно попадал в тройку сильнейших. В последнее время результаты просели, но не сильно. Речь о крепком середняке, который курсирует в районе четвёртого-шестого мест.



Так получилось и в минувшем сезоне. Клуб из Нарвы финишировал на шестой строчке, набрав в 36 турах 48 очков. От ставшей пятой «Таммеки» его отделил всего один балл. А вот «Калев» в 2018 году только поднялся в число сильнейших. С тех пор барахтается среди аутсайдеров и редко отбирает очки у соперников покрепче.

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В прошлом году «Калев» оказался восьмым, набрав в два раза меньше очков, чем ближайший соперник (всего 24). Также внимания заслуживает разница забитых и пропущенных мячей — у гостей она была положительной (57:49), а у хозяев абсолютно кошмарной (29:89). То есть, несмотря на близкое положение в таблице, ставить их в один ряд никак нельзя.

Форма команд

Вот тут-то и заключается основная проблема, поскольку отталкиваться абсолютно не от чего. Первый тур в чемпионате Эстонии сыграли аж в начале марта, то есть участники не имели практики больше двух месяцев. Тренировки возобновили всего две недели назад, в каком состоянии находятся футболисты, непонятно.



Всё это запутывает ситуацию и повышает риск сюрпризов в ближайшие недели. Добавим, что «Транс» в стартовом туре до последнего сопротивлялся в родных стенах бронзовому призёру минувшего первенства «Нымме Калью» (0:1), а «Калев» безропотно покорился действующему чемпиону «Флоре» на своём поле (1:8).

Личные встречи

История противостояния весьма богатая и красноречивая. Соперники пересеклись 37 раз: три победы на счету «Калева», восемь ничьих и 26 раз сильнее оказалась «Нарва». В гостях она чувствует себя ничуть не хуже, чем в родных стенах. 15 побед, ничья и две неудачи в 18 поединках при разнице голов 42:11.

Статистический прогноз: «Легион» Таллин — «Левадия», ставка на матч чемпионата Эстонии Чемпионат Эстонии вернулся после двухмесячной паузы, на повестке дня — таллинское дерби.

В шести предыдущих встречах в Таллине три очка утащил «Транс», причём в пяти случаях он сделал это всухую. От такой статистики вполне можно оттолкнуться. Мы бы выбирали между П2 всухую за 2.35 и П2 + тотал меньше 4.5 мяча. Тут коэффициент заметно скромнее, 1.77.

Ставки на тоталы и форы

Как правило, в очных встречах забивается по два-четыре гола, а заметную часть побед «Транс» одержал с разницей в один мяч. Так что увлекаться форами не стоит, благо что даже на П2 с форой (-2) букмекеры дают довольно аккуратный коэффициент 1.92. После двухмесячной паузы хозяева вполне могут избежать разгрома.

Прогноз и ставки на матч «Калев» — «Нарва Транс»

Крепкий середняк чемпионата Эстонии на выезде сразится с аутсайдером. В шести предыдущих гостевых поединках «Транс» оказался сильнее, в пяти случаях ещё и не пропустив. Поверим тренду и возьмём П2 всухую за мощный коэффициент 2.35. Голы даются «Калеву» с большим трудом.



Ставка: победа «Транса» всухую за 2.35.