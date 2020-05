Evil Geniuses — Beastcoast. Прогноз: «злые гении» не испытают проблем с аутсайдером

25 мая Evil Geniuses и Beastcoast сыграют в рамках первого игрового дня на ESL One Birmingham 2020 — Online. Начало матча — в 23:00 мск. Букмекеры безоговорочным фаворитом поединка считают команду EG, оценивая шансы на её успех коэффициентом 1.22. На победу Beastcoast предлагают коэффициент 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Evil Geniuses — Beastcoast

Победа Evil Geniuses со счётом 2:0 идёт за 1.75, а со счётом 2:1 — за 3.25. В сухую победу Beastcoast букмекеры не верят, оценив вероятность такого исхода коэффициентом 10.00. Успех аутсайдера в трёх картах котируется за 6.00. Букмекеры прогнозируют, что уже после двух сыгранных карт будет определен победитель: тотал меньше 2.5 оценен коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 идет — за 2.31.

Анализ и прогноз матча Evil Geniuses — Beastcoast (25.05.2020)

После не самых удачных выступлений EG на The International 2019, на котором команда заняла 5-6 место, в составе произошли серьёзные изменения. SumaiL и s4 ушли, их место заняли Abed и Ramzes666 соответственно.



Впервые в текущем составе команда выступила на MDL Chengdu Major. Учитывая не самую конкурентную среду, четвёртая строчка не соответствовала амбициям коллектива, принеся 1350 DPC очков. Завершила команда 2019 год серебряными медалями на ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore.



В 2020 году EG выступает на более высоком уровне. На DreamLeague в Лейпциге она заняла второе место, уступив в гранд-финале VG со счётом 0:3. На DOTA Summit 12 команда заняла третью строчку.



Пандемия коронавируса внесла коррективы. Новички команды Abed и Ramzes666 не могут вернуться в распоряжение команды, поэтому с конца апреля EG выступает с заменами. На WeSave Charity Play с Ryoya и BuLba в качестве игроков-замены команда заняла первое место. Онлайн-соревнования ESL One LA 2020 и BTS Pro Series: Americas тоже удалось завершить в роли победителя.



В мае на FVBet Showmatch #1 вместо BuLba на оффлейне играл Lelis. EG уступила команде Quincy Crew. На FVBet Showmatch #2 уже с BuLba в составе «злые гении» разобрались с коллективом business associates.



Fly в компании с игроками-замены в лице Ryoya и BuLba провели 19 матчей. Лишь 12 из них завершились победой. Не самый лучший показатель для сильнейшего коллектива региона. В этом составе команда продолжит выступать на ESL One Birmingham 2020 и исключать фактор осечки в схватке с достойным конкурентом не стоит.



Beastcoast в текущем составе сформировалась в октябре 2019 года. Перуанский коллектив часто наказывает более опытные коллективы за недооценку. Команда достаточно успешно идёт по турнирной дистанции. На Midas Mode 2 — Americas и ESL One Hamburg 2019 команда заняла четвёртую позицию. Закончила год с неплохим результатом на MDL Chengdu Major, где финишировала на 7-8 месте.



В этом году перуанский ростер занял 7-8 строчку на DreamLeague 13 сезона, победил в региональных соревнованиях ESL One LA 2020, а также на Tier-3 турнире Realms Collide. На последних трёх турнирах команда победила в 9 из 17 матчей. С Evil Geniuses ей ни разу не удалось совладать. Поражения в трёх матчах по итогам пяти карт.

Прогноз и ставка на матч Evil Geniuses — Beastcoast

Несмотря на две замены в составе, Evil Geniuses смотрится предпочтительнее. Beastcoast — дерзкий перуанский коллектив, который не раз удивлял более сильных соперников. EG пребывает в хорошей форме и постарается стартовать с уверенной победы, порадовав поклонников своими выступлениями после продолжительной паузы.



Ставка №1: EG победит за 1.22.



Ставка №2: EG с форой -1.5 за 1.75