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Эксперты оценили шансы «Ростова» пройти «Балтику» в Кубке России

Эксперты оценили шансы «Ростова» пройти «Балтику» в Кубке России
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2 мая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Ростов» — «Балтика». Начало игры намечено на 19:15 мск.

Фаворитами матча считаются подопечные Валерия Карпина: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Это примерно 48% вероятности. Успех калининградцев оценивается в 3.88. (25%). На ничью дают коэффициент 3.53 (27%).

Эксперты склоняются к тому, что зрители увидят не более двух голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.86. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Ставки на выход «Ростова» в финал Пути регионов Кубка России принимаются за 1.60. Если в следующую стадию пройдёт «Балтика», сыграет коэффициент 2.40.

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