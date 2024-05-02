ЦСКА — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.39.

«ЦСКА и «Зенит» сыграют в финале Пути РПЛ Кубка России. Это будет только первый матч, позже им ещё предстоит сыграть ответный. Из-за этого игра довольно непредсказуемая, но, учитывая длину скамейки и её качество, всё-таки вижу тут гостей фаворитами.

«Зенит» провалил два последних матча в Премьер-Лиге. Клуб уступил «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1). Особенно всех, конечно, удивила неудача питерцев с казанцами. А команда Лички уже не в первый раз в сезоне обыгрывает подопечных Семака.

Благодаря этим неудачам в чемпионской гонке РПЛ снова появилась интрига. Теперь у «Краснодара» и «Зенита» по 50 очков – от них ещё отстает «Динамо» на небольшое количество баллов.

ЦСКА тоже добавил интриги в чемпионате. Но не в вопросе борьбы за лидерство. Теперь вообще непонятно, смогут ли подопечные Федотова финишировать хотя бы в топ-5 турнира.

В последних встречах армейцы выступали неважно – проиграли «Ахмату» (1:2) и «Балтике» (1:3), а также сыграли вничью со «Спартаком» (0:0). После этого коллектив понизился в турнире.

Обе команды показывали в последнее время совсем неудовлетворительные результаты, даже разочаровывающие. Но если выбирать тут фаворита, то всё-таки поставлю на успех гостей. Противники явно не сыграют полностью основными составами, а в таких условиях у «Зенита» больше шансов на успех», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».