Лучший боец UFC отказался от титула. Ставки и прогнозы на будущее Джона Джонса

Абсолютный чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отказался от своего титула после конфликта с президентом организации Дэйной Уайтом. Джонс – плохой парень, его не раз арестовывали за различные проступки. Что дальше – октагон или тюрьма? Букмекеры уже разложили всё по полочкам.

Заявление об отказе неофициальное. Но Джонс потеряет титул

Джон Джонс отказывается от титула абсолютного чемпиона UFC в полутяжёлом весе. В своём «твиттере» Джонс предложил устроить титульный бой между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.



«Мне ничего не даст поединок с ними. Если захотите, чтобы я легко победил любого из них в 2021 году, сообщите. Надеюсь, к этому времени мне смогут заплатить», — написал боец. Позднее Джонс утвердительно ответил на вопрос одного из подписчиков о том, отказывается ли он от титула.



Причина такого поведения Джонса – конфликт с президентом UFC Дэной Уайтом. Джон считает, что организация серьёзно недоплачивает ему. По мнению Джонса, речь идёт о сумме в десятки миллионов долларов. А ведь Джонс – американец, к тому же он возглавляет общий рейтинг бойцов UFC без учёта весовых категорий. Да-да, именно он. Хабиб Нурмагомедов – только второй.



Что дальше? Букмекеры считают, что UFC лишит титула Джонса, даже если тот откажется от своих слов. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.81. Это примерно 52% вероятности. Сделать ставку на то, что UFC не будет прибегать к таким санкциям, можно за 2.00 (48%).

По Джонсу плачет тюрьма?

Джон Джонс – далеко не пай-мальчик, он не раз нарушал закон. В марте 2020 года полиция арестовала бойца за езду в нетрезвом виде и стрельбу из оружия. В машине Джонса полицейские нашли пустую бутылку из-под текилы и пистолет. Джон не отрицал пьяной езды, но категорически отвергал стрельбу.



И это далеко не первая выходка Костлявого. В 2015 году под действием наркотиков он попал в аварию. Тогда едва не погибла беременная женщина, а Джонс скрылся с места ДТП. За это преступление он получил 1,5 года условного срока.



Спустя четыре года на Джонса написала заявление официантка из стрип-клуба. Джон приставал к ней, а когда девушка попыталась вырваться, начал её душить. Здесь Костлявый отделался выплатой положенного залога. Сам Джонс признаёт, что он не ангел.

«Я известен и хорошими, и плохими поступками. Я плохой парень, который пытается быть хорошим. Я решил делать правильные вещи, когда этого никто не видит. Я считаю себя неидеальным человеком, старающимся поступать правильно и быть хорошим», — признался чемпион в одной из бесед с журналистами.

Букмекеры верят, что Джонсу удастся держать свой темперамент под контролем. Коэффициент на то, что чемпиона вновь арестуют в 2020 году составляет 6.00 (17% вероятности). Сделать ставку на то, что Костлявый до конца года проведёт хотя бы одну ночь за решёткой, можно за 8.00 (12%). Не самые высокие коэффициенты.

Не ждите Джонса в октагоне

Кажется, обида Джонса на Уайта слишком сильна, в ближайшее время он не собирается выходить в октагон. Президент UFC обвинил Джона в непомерных финансовых запросах за переход в тяжёлый вес и бой с Фрэнсисом Нганну. Боец в долгу не остался.



«Интересно сидеть здесь и смотреть, как он лжёт на камеру. Мы никогда не обсуждали увеличение заработной платы. Я никогда не называл цифр. Если не собираешься менять мой контракт при переходе в тяжёлый вес, имей советь, будь честен с моими фанатами.

Я не собираюсь сидеть сложа руки и позволять Дэне лгать фанатам. Я никогда не просил запредельной суммы. Это полнейшая чушь. UFC не хочет спонсировать переход Джона Джонса в тяжёлый вес. Они должны были сказать так, а не говорить, что я слишком много запросил. Это несправедливо», — сказал Джонс.



Костлявый настроен всерьёз, поэтому ждать его появления в октагоне в 2020 году не приходится. Букмекеры тоже считают это маловероятным. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.43. Это примерно 40% вероятности. Сделать ставку на то, что Джонс не будет драться до конца года, можно за 1.50 (60%). Нам остается только ждать и надеяться, что конфликт погасят как можно скорее. Потому что Джонс – действительно боец высочайшего уровня. Каким бы противоречивым человеком он ни был.



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