«Эльче» — «Жирона». Прогноз: берём коэффициент 2.65 в матче испанской Сегунды

Обе команды претендуют на выход в Примеру, но «Жирона» слабо выступает на выезде.

19 июня «Эльче» сыграет с «Жироной» в матче 34-го тура испанской Сегунды. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Эльче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Жироны» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Сегунды «Эльче» — «Жирона»

Букмекеры не уверены, что матч Сегунды 19 июня «Эльче» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.51. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04.

Анализ и прогноз матча «Эльче» — «Жирона» (19.06.2020)

Сегунда перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Испании по футболу. Два полных тура уже состоялись, команды прогрелись и вошли в колею. Теперь календарь уплотняется: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

«Реал» — «Валенсия». Прогноз: Азар, Бэйл, Бензема и Черышев удивят букмекеров в Мадриде В 12 из 14 предыдущих очных встреч проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча».

На пятницу запланирована всего одна игра, зато с интригой в ней не должно возникнуть никаких проблем. «Эльче» примет «Жирону» — это битва прямых конкурентов, которые входят в топ-6 испанской Сегунды и сохраняют шансы на повышение в классе. Тут, впрочем, нужно рассказать о формате турнира.

Два лучших клуба по итогам сезона поднимутся в Примеру напрямую, а вот судьба третьей путёвки наиболее интересна. За неё будут бороться четыре команды, занявшие с третьего по шестое места. Они проведут плей-офф по принципу еврокубков: один матч дома, один матч в гостях, победитель по сумме встреч проходит дальше.

Пробраться в элитный дивизион напрямую «Эльче» и «Жироне» будет сложно. Отставание от лидирующих «Сарагосы» и «Кадиса» составляет 8-11 очков, а до конца первенства осталось провести девять туров. Многое должно совпасть — победные серии и массовые осечки конкурентов.

«Алавес» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Эдегор, Янузай и Монреаль останутся в топ-4 Примеры В пяти предыдущих очных встречах баски добыли четыре победы.

Куда логичнее в такой ситуации смотреть вниз: финишировать в топ-6 и рассчитывать на триумф в плей-офф. Плотность высочайшая, даже замыкающая десятку сильнейших «Понферрадина» отстаёт от «Эльче» всего на три очка. То есть цена ошибки в личной встрече с прямым конкурентом запредельная.

Неудивительно, что букмекеры не ждут высокой результативности. Кроме того, соперники возобновили первенство не лучшим образом. «Эльче» набрал всего одно очко в двух матчах — ничья с «Эстремадурой» (1:1) и поражение от «Понферрадины» (1:2). «Жирона» разжилась двумя баллами, разойдясь миром с «Лас-Пальмасом» (0:0) и «Расингом» (0:0).

Статистика очных встреч говорит в пользу хозяев: в пяти поединках зёлено-полосатые добыли три победы при одной ничьей и одном поражении. Также нужно учесть, что «Жирона» слишком слабо для претендента на повышение в классе выступает на выезде. Всего три победы в 17 играх при восьми поражениях.

«Мидтьюлланн» — «Брондбю». Прогноз: берём коэффициент 2.45 в матче чемпионата Дании В шести из семи предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.

В общем, шансы «Эльче» кажутся чуть выше. Аккуратная ставка — П1 с нулевой форой за 1.84, а мы рискнём проверить лобовую победу хозяев за 2.65. Ждём закрытого и нервного футбола, в котором своё поле способно оказаться решающим фактором. «Жирона» начиная с 3 ноября победила в гостях лишь однажды.

Прогноз и ставка на матч «Эльче» — «Жирона»

Битва прямых конкурентов. Напрямую в Примеру они вряд ли выйдут, а вот шансы попасть в плей-офф за третью путёвку хорошие. По общему уровню соперники близки, однако «Жирона» слабо выступает на чужом поле — всего три победы в 17 матчах сезона. Рискнём проверить лобовую победу хозяев.

Ставка: победа «Эльче» за 2.65.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.