«Реал» — «Валенсия». Прогноз: Азар, Бэйл, Бензема и Черышев удивят букмекеров в Мадриде

18 июня «Реал» и «Валенсия» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 8.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 18 июня «Реал» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.54. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.55.

Анализ и прогноз матча «Реал Мадрид» — «Валенсия» (18.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Программа 29-го тура испанской Примеры продолжится в четверг двумя матчами. Самый поздний из них начнётся в 23:00 мск в Мадриде, где местный «Реал» сыграет с «Валенсией». Собственно, это главная игра всего тура, поскольку речь идёт о командах с еврокубковыми амбициями.

У «сливочных» цель, понятно, выше. Они бьются за чемпионство с «Барселоной». Пока неудачно — 59 очков в 28 поединках, второе место в турнирной таблице. Отставание составляет пять пунктов, но тут нужно учитывать два фактора. Первый — каталонцы провели на матч больше, накануне одолев «Леганес» (2:0).

И второй — календарь у сине-гранатовых в оставшиеся недели заметно сложнее, причём наиболее крепкие оппоненты будут идти подряд. Проводить интенсивные встречи через два дня на третий невероятно сложно, так что осечки наверняка произойдут. Следовательно, задача максимально проста — побеждать и оказывать на конкурента дополнительное давление.

«Алавес» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Эдегор, Янузай и Монреаль останутся в топ-4 Примеры В пяти предыдущих очных встречах баски добыли четыре победы.

В воскресенье подопечные Зинедина Зидана уверенно укачали в родных стенах «Эйбар» (3:1). Забили три мяча уже к 37-й минуте, а дальше откровенно успокоились и включили режим экономии энергии. Впрочем, «оружейников» хватило только на гол престижа, да и тот состоялся при доле везения: неудачный вынос Бензема после углового, удар, рикошет.

Следующий соперник гораздо опаснее. «Валенсия» сражается за путёвку в еврокубки. Впрочем, результаты оставляют желать лучшего. Перед уходом на карантин «летучие мыши» добыли всего одну победу в пяти матчах Примеры. После рестарта первенства лучше не стало — домашняя ничья с «Леванте» (1:1).

С одной стороны, хозяева остановились в шаге от победы, ведь соперник спасся на 98-й минуте с пенальти. С другой — «лягушки» выглядели даже интереснее. Достаточно владели мячом, были конкретнее у чужой штрафной. Если бы не удаление Рохера Марти на 74-й минуте, «Валенсия» наверняка так и не смогла бы отличиться.

В результате команда Дениса Черышева находится на восьмой строчке в чемпионате Испании с 43 очками. Вроде бы отставание небольшое, даже до зоны Лиги чемпионов всего четыре пункта. Но качество футбола оставляет желать лучшего, а травмы Гарая и Мангаля сильно бьют по обороне.

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Неудивительно, что на таком фоне букмекеры отдают явное преимущество хозяевам. Это выглядит логично — разница в уровне исполнителей сомнений не вызывает, а в защите мадридцы гораздо надёжнее. Забавный факт: в шести из семи предыдущих очных встреч в Мадриде «Реал» забивал строго два раза. В оставшемся случае он уложил в сетку ворот «Валенсии» три мяча.

В принципе, ИТБ 2 гола «Реала» за 1.70 или даже ставка «хозяева забьют ровно два раза» за 3.32 имеют право на жизнь. Ещё один важный момент — в 12 из 14 последних очных встреч проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 гола», а ведь букмекеры дают на неё больше двойки (2.04). С точки зрения математики выглядит великолепно. Можно даже изучить «обе забьют + ТБ 3.5 мяча» за 2.88, она доезжала восемь раз из 14.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал» — «Валенсия»

«Валенсия» в шести предыдущих турах одержала всего одну победу и всё ещё не может рассчитывать на Гарая и Мангаля. Удивительно вот что: 12 из 14 предыдущих очных встреч проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча», а букмекеры дают на неё больше двойки. С точки зрения математики вариант замечательный.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.04.

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