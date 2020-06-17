«Алавес» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Эдегор, Янузай и Монреаль останутся в топ-4 Примеры

18 июня «Алавес» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Реал Сосьедад»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 18 июня «Алавес» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.36, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.62.

Анализ и прогноз матча «Алавес» — «Реал Сосьедад» (18.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Программа 29-го тура испанской Примеры продолжится в четверг двумя матчами. Самый ранний из них начнётся в 20:30 мск в Витории, где местный «Алавес» сыграет с «Реалом Сосьедад». Соперники находятся в разных концах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи.

У басков они весьма благородные — борьба за зону Лиги чемпионов. Пока получается неплохо: 47 очков, четвёртое место. Вот только конкуренты слишком близко и каждая осечка может выйти боком — «Хетафе» уступает лишь по дополнителям показателям (при одной лишней игре), «Атлетико» находится в одном пункте, «Вильярреал» — в трёх, «Валенсия» — в четырёх.

Собственно, первую осечку «Реал Сосьедад» уже совершил. В воскресенье на своём поле не получилось обыграть организованную, но ограниченную в ресурсах «Осасуну» (1:1). Гости вышли вперёд на исходе получаса игры с пенальти, после чего довольно уверенно оборонялись.

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Подопечные Иманола Альгуасиля исправно владели мячом, но с трудом конвертировали территориальное преимущество в остроту. Свой гол, впрочем, они всё же затолкали. Результат следует считать справедливым, на победу никто не наиграл. Повезло, что конкуренты синхронно потеряли очки, благодаря чему удалось остаться в топ-4.

«Алавес» тем временем пытается сохранить прописку в элитном дивизионе. Положение комфортное: 32 очка, 15-е место в чемпионате Испании, а главное — семь очков отрыва от зоны вылета. Такой форы должно хватить для спокойного завершения сезона, нужно только избежать провальных серий.

В субботу «славные» без шансов уступили на выезде «Эспаньолу» (0:2), но там много решило удаление вратаря Фернандо Пачеко в середине первого тайма. Каталонцы получили численное преимущество, забрали мяч и забили два гола. Гости сподобились на один удар в сторону ворот, да и тот оказался неточным.

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Разумеется, «Реал Сосьедад» считается в букмекерских конторах фаворитом. Разница в исполнительском мастерстве солидная, история противостояния также говорит в пользу басков. В пяти предыдущих поединках они одержали четыре победы. Что любопытно, три из них — всухую.

Лобовая победа гостей идёт за 2.02, а П2 всухую — за прекрасную тройку. Альтернативный вариант — «обе забьют — нет» за 1.80. Дело в том, что эта ставка доезжала в шести очных встречах из семи. Риск кажется минимальным.

Прогноз и ставки на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад»

Состав у гостей заметно сильнее, недаром они находятся в зоне Лиги чемпионов. В пяти предыдущих очных встречах с «Алавесом» баски одержали четыре победы, три из которых — всухую. На успех «Реала Сосьедад» дают больше двойки, смотрится интересно. Можно даже подумать о П2 всухую за 3.00.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.02.

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