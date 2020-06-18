«Мальорка» — «Леганес». Прогноз: скучная битва аутсайдеров чемпионата Испании

После рестарта сезона соперники забили на двоих всего один мяч.

19 июня «Мальорка» и «Леганес» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Мальорки» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.93. Успех «Леганеса» оценён букмекерами коэффициентом 2.97.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Мальорка» — «Леганес»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 19 июня «Мальорка» — «Леганес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.70, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.51. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз матча «Мальорка» — «Леганес» (19.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Гранада» — «Вильярреал». Прогноз: Бакка, Касорла, Сольдадо и Алькасер дадут мастер-класс Встреча соперников в первом круге закончилась со счётом 4:4.

Два тура уже позади, участники взяли разгон. Программа 30-го тура испанской Примеры откроется в пятницу тремя играми. В 20:30 мск стартует поединок между «Мальоркой» и «Леганесом». Вывеска не самая яркая, зато соперничество должно получиться принципиальным. Ведь речь идёт о соседях по турнирной таблице.

Соперники являются прямыми конкурентами по борьбе за выживание. Больше того — на данный момент они находятся в зоне вылета, то есть должны цепляться за каждую возможность набрать очки. Пока у «Леганеса» дела идут хуже: 23 балла в 29 матчах и последнее место в Примере.

«Мальорка», впрочем, недалеко ушла — 25 очков и 18-я строчка в турнирной таблице. Плотность внизу солидная: занимающая спасительную 17-ю позицию «Сельта» имеет в активе 27 баллов, у «Эйбара» 28. Именно эти клубы плюс «Эспаньол» (24) с большой долей вероятности и разыграют сохранение прописки в элите. Остальные имеют фору в 7-8 пунктов.

«Слуцк» — «Неман». Прогноз: Гафар и Сердюк закончат победную серию «оленей» Гродненцы выиграли четыре матча подряд и вплотную подобрались к топ-3 чемпионата Беларуси.

Рестарт сезона соперники дружно провалили, потерпев по два поражения. «Островитяне» для начала без шансов уступили в родных стенах «Барселоне» (0:4), а затем получили 0:1 от «Вильярреала». Во втором случае варианты имелись: «жёлтая субмарина» быстро открыла счёт, однако в целом многое позволяла сопернику. Не хватило реализации.

«Леганес» тем временем обидно уступил «Вальядолиду» на своём поле (1:2), а затем дал бой «Барселоне» на «Камп Ноу». До перерыва аутсайдер атаковал даже острее, но забить не сумел. В концовке первого тайма отличный удар удался Ансу Фати, а на 69-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти (0:2).

Соперники максимально близки по общему уровню, а главное — они прекрасно осознают цену ошибки. На таком фоне нам практически гарантирован закрытый дебют с минимальным количеством моментов. Мяч будет надолго застревать в центре поля, а основным источником остроты рискуют оказаться стандарты и дальние удары.

«Эльче» — «Жирона». Прогноз: берём коэффициент 2.65 в матче испанской Сегунды Обе команды претендуют на выход в Примеру, но «Жирона» слабо выступает на выезде.

Букмекеры дают нестыдный коэффициент 1.72 на вариант «обе забьют — нет», проходивший в четырёх предыдущих очных встречах. На двоих команды после рестарта Примеры забили всего один гол, так что предпосылок к высокой результативности не видно. Можно также подумать о тотале больше 5 жёлтых карточек за 1.75. Стыков и единоборств точно будет достаточно.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Мальорка» — «Леганес»

Обе команды находятся в зоне вылета и ведут борьбу за выживание. Значимость встречи с прямым конкурентом в таких условиях сложно переоценить. Забивают команды мало, а высокая цена ошибки должна добавить им осторожности. Ждём вязкого и закрытого футбола, в котором дело обойдётся одним-двумя голами.

Ставка: обе забьют за 1.72.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.