«Гранада» — «Вильярреал». Прогноз: Бакка, Касорла, Сольдадо и Алькасер дадут мастер-класс

19 июня «Гранада» и «Вильярреал» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Вильярреал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 19 июня «Гранада» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча «Гранада» — «Вильярреал» (19.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Реал» — «Валенсия». Прогноз: Азар, Бэйл, Бензема и Черышев удивят букмекеров в Мадриде В 12 из 14 предыдущих очных встреч проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча».

Два тура уже позади, участники взяли разгон. Программа 30-го тура испанской Примеры откроется в пятницу тремя играми. В 20:30 мск стартует поединок между «Гранадой» и «Вильярреалом». Никаких проблем с интригой здесь возникнуть не должно, ведь речь идёт о соседях по турнирной таблице.

Соперники являются прямыми конкурентами по борьбе за еврокубки. «Гранада» в нынешнем сезоне чудо как хороша: показывает довольно симпатичный футбол, много забивает и стабильно доставляет трудности клубам, которым уступает по финансовым возможностям. Задача-минимум фактически выполнена, сохранение прописки в элите — вопрос времени.

Однако аппетит приходит во время еды. У «насридов» есть реальная возможность зацепиться за еврокубки, благо что игра сейчас даётся и многое получается. Беспроигрышная серия составляет шесть поединков, рестарт первенства также прошёл на ура. В двух матчах удалось набрать четыре очка, хотя соперники оказались крепкими.

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Для начала «Гранада» в родных стенах хлопнула идущий в зоне Лиги чемпионов «Хетафе» (2:1), а затем выстояла в гостях у «Бетиса» (2:2). В Севилье пришлось показать характер: открыли счёт, к 85-й минуте вели 1:0, пропустили два гола подряд. Но не опустили руки после такого удара и усилиями Роберто Сольдадо ушли от поражения в компенсированное время.

С характером тут всё в порядке, что находит своё отражение в таблице. 42 очка, девятое место. Даже до зоны Лиги чемпионов всего пять пунктов, а Лига Европы находится ещё ближе. Конкурентов много, но терять подопечным Диего Пенаса Мартинеса абсолютно нечего, а вот приобрести можно многое.

«Вильярреал» находится на седьмой строчке с 44 баллами. Возобновление сезона оказалось ещё более успешным — шесть очков из шести возможных. 1:0 с «Сельтой» и 1:0 с «Мальоркой». Обе победы получились крайне непростыми, но вполне заслуженными. В Виго удалось дожать соперника в концовке, а с «островитянами», наоборот, пришлось перетерпеть неприятные минуты во втором тайме.

«Алавес» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Эдегор, Янузай и Монреаль останутся в топ-4 Примеры В пяти предыдущих очных встречах баски добыли четыре победы.

Соперники стоят друг друга и не имеют проблем с результативностью. Больше «жёлтой субмарины» забивают только «Реал» и «Барселона», а «Гранада» отличились 37 раз за 29 встреч. Кроме того, в пяти из шести предыдущих очных матчей забивалось как минимум два гола, а в первом круге соперники вообще выдали настоящее шоу (4:4, два пенальти и автогол).

Удивительно, что на таком фоне букмекеры практически не сомневаются в низкой результативности. Проверять ли тотал больше 2.5 мяча за сочный коэффициент 2.34 — дело вкуса, а вот тотал больше 2 гола за 1.67 выглядит надёжно. С группой атаки у команд всё в полном порядке.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Гранада» — «Вильярреал»

Соперники проводят крепкий сезон: «Вильярреал» бьётся за еврокубки, а «Гранада» превосходит все ожидания и находится совсем рядом. Больше «жёлтой субмарины» в Примере забивают только «Реал» и «Барселона», «насриды» в атаке тоже опасны. В первом круге дело вообще закончилось безумной ничьей (4:4). Возьмём тотал больше 2 гола за аккуратный коэффициент 1.67.

Ставка: тотал больше 2 гола за 1.67.

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