«Слуцк» — «Неман». Прогноз: Гафар и Сердюк закончат победную серию «оленей»

19 июня в матче 14-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» сыграет с «Неманом». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Немана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Слуцка» оценён букмекерами коэффициентом 2.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Неман»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 19 июня «Слуцк» — «Неман» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.08, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32.

Анализ и прогноз матча «Слуцк» — «Неман» (19.06.2020)

Чемпионат Германии уже подходит к концу, испанская Примера набирает обороты, а в Италии накануне доиграли Кубок. Английская Премьер-лига возобновилась вчера, а в пятницу придёт время РПЛ. Европейский футбол раскрывается во всём великолепии, оттеснив чемпионат Беларуси на периферию.

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И всё же здесь кипят нешуточные страсти, турнир вплотную подобрался к экватору, а турнирная таблица устаканилась. Программа 14-го тура Высшей лиги Беларуси откроется в пятницу двумя матчами. Наиболее поздний из них (19:00 мск) состоится в Слуцке, где местный одноимённый клуб сразится с «Неманом».

Соперники находятся в середине турнирной таблицы, хотя пришли в соседствующие точки по разным орбитам. «Слуцк» очень мощно стартовал и одно время даже возглавлял турнирную таблицу чемпионата Беларуси, а потом сдулся. В шести предыдущих турах удалось зацепить всего два очка.

Понятно, что при таком графике команда быстро сползла вниз. Сейчас она находится на девятой строчке с 18 очками. До топ-3 четыре пункта, до зоны стыков — пять. Правда, тут нужно сказать пару слов о календаре. Бело-синие встречались с тремя представителями топ-5 (БАТЭ, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ»), а также крепким «Рухом».

«Мидтьюлланн» — «Брондбю». Прогноз: берём коэффициент 2.45 в матче чемпионата Дании В шести из семи предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.

По-настоящему сожалеть можно разве что о двух поражениях. От «Минска» (0:1), где Драман Салу на ровном месте привёз гол в дебюте. И от «Городеи» (0:3), после которого главный тренер Виталий Павлов мощно выступил на пресс-конференции. Специалист даже упомянул про ощущение бесполезности работы.

Логично предположить, что эти слова подстегнут футболистов. Ведь играет «Слуцк» вполне симпатично, вот только невезение и огромное количество индивидуальных ошибок перевешивают всё хорошее. Соперник достойный — «Неман», напротив, долго запрягал, зато потом набрал мощнейший ход.

Четыре победы подряд вывели «оленей» на шестое место в чемпионате Беларуси. От идущего третьим «Динамо-Брест» они отстают на два очка, и это при одной игре в запасе. Вопросы вызывают два момента. Первый — очные встречи. В щести предыдущих матчах в Слуцке «Неман» оказался сильнее лишь один раз.

«Алавес» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Эдегор, Янузай и Монреаль останутся в топ-4 Примеры В пяти предыдущих очных встречах баски добыли четыре победы.

И второй — игра на выезде. Жёлто-зелёные в шести гостевых поединках добыли только семь очков при отрицательной разнице голов (6:7). Победы одержаны над «Городеей» и «Славией», которые сейчас занимают 11-е и 12-е места соответственно. На наш взгляд, букмекеры недооценивают хозяев.

Мы бы выбирали между двумя вариантами — П1 с нулевой форой идёт за отличный коэффициент 2.14. Ну и предложение понадёжнее — 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.74. Оно доезжало в пяти из шести последних очных встреч в Слуцке.

Прогноз и ставки на матч «Слуцк» — «Неман»

«Слуцк» после мощного старта угодил в яму: шесть матчей без побед, море индивидуальных ошибок, срыв тренера на пресс-конференции. «Неман» набрал мощный ход, но на выезде гродненцы не блещут. Статистика очных встреч с этим согласна — она победили в Слуцке лишь один раз за шесть предыдущих матчей. Возьмём 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.74.

Ставка: «Слуцк» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.74.

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