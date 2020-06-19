«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Мойес с Фабиански помогут «МЮ» и «Тоттенхэму»

20 июня «Вест Хэм Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Вулверхэмптона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Вест Хэма» оценён букмекерами коэффициентом 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии 20 июня «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.13, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» (20.06.2020)

Чемпионат Англии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса! Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 9 марта, а 17 июня произошёл долгожданный камбэк. Естественно, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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В среду состоялись две вынесенные игры, а в пятницу стартует полноценный 30-й тур. На субботу запланированы три матча. В 19:30 прозвучит свисток в Лондоне, где местный «Вест Хэм Юнайтед» сразится с «Вулверхэмптоном». Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают разные задачи.

«Молотобойцы» — один из главных претендентов на звание главного разочарование нынешнего сезона. По именам состав вроде бы крепкий, на трансферы в последние годы тратились значительные средства, однако выхлоп минимален. Амбиции на остаток первенства сводятся к сохранению прописки в элитном дивизионе.

Причём сделать это будет не так просто. Одним из неудачников наверняка станет «Норвич», а вот ещё пять клубов шагают практически нога в ногу. После 29 туров «Астон Вилла» имеет в активе 26 очков, «Вест Хэм», «Борнмут» и «Уотфорд» — по 27, а «Брайтон энд Хоув Альбион» — 29. Именно им и предстоит решать, кто отправится в Чемпионшип.

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Смена тренера лондонцам не помогла, даже после прихода Дэвида Мойеса очки они набирают по большим праздникам. Собственно, в девяти играх до приостановки первенства «молотобойцы» зацепили жалкие пять баллов — победа над «Саутгемптоном» (3:1), а также ничьи с «Эвертоном» (1:1) и «Брайтоном» (3:3).

«Вулверхэмптон» чувствует себя гораздо увереннее и вовсю борется за место в еврокубках. Сейчас «волки» располагаются на седьмой строчке с 43 баллами, однако плотность в этой части турнирной таблицы солиднейшая. В принципе, имеются даже шансы запрыгнуть в Лигу чемпионов: идущий четвёртым «Челси» набрал 48 очков, а в случае отклонения апелляции «Манчестер Сити» в ЛЧ попадёт и занявший пятую позицию.

«Волки» до паузы, напротив, были в полном порядке. В восьми последних поединках потерпели лишь одно поражение, да и то от «Ливерпуля» на тоненького (1:2). Победный гол мерсисайдцы забили только на 84-й минуте. А во всех остальных случаях подопечные Нуну Эшпириту Санту исправно добивались результата.

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Вроде бы гости по праву считаются фаворитом, но есть проблема. Дело в том, что при Мойесе «Вест Хэм» никого не отпускает просто так со стадиона «Олимпийский». В пяти предыдущих домашних матчах «молотобойцы» проиграли только рвущемуся к титулу «Ливерпулю» (0:2) и набрали восемь очков.

«Вулверхэмптон» в гостях выступает солидно, но не более того. Пять побед в 14 матчах сезона АПЛ — это не так много. Кроме того, долгая пауза может повлиять на сыгранность фаворита, а лондонцы наверняка будут действовать вторым номером. Это несколько проще, чем взламывать оборону.

Потому 1Х за 1.81 смотрится нормально, можно даже поднять коэффициент и взять 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.27. Альтернативный вариант — «обе забьют — нет» за 2.00. Дело в том, что он доезжал в пяти предыдущих очных встречах. Предпосылок к высокой результативности не видно.

Прогноз и ставки на матч «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»

«Вест Хэм» перед приостановкой сезона здорово играл на своём поле, потерпев всего одно поражение в пяти последних матчах. Да и то от «Ливерпуля». «Вулверхэмптон» на выезде выступает без блеска (пять побед в 14 поединках сезона), так что ставка 1Х имеет право на жизнь.

Ставка №1: «Вест Хэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.27.

Ставка №2: обе забьют — нет за 2.00.

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