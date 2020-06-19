«Брайтон» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт помогут зайти коэффициенту 2.43 в АПЛ

20 июня «Брайтон» и «Арсенал» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Брайтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Арсенал»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии 20 июня «Брайтон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.01, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.98. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Брайтон» — «Арсенал» (20.06.2020)

Чемпионат Англии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса! Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 9 марта, а 17 июня произошёл долгожданный камбэк. Естественно, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Севилья» — «Барселона». Прогноз: тер Штегену, Пике и Месси придётся худо В трёх предыдущих встречах на «Рамон Санчес Писхуан» каталонцы пропускали по два мяча.

В среду состоялись две вынесенные игры, а в пятницу стартует полноценный 30-й тур. На субботу запланированы три матча. В 17:00 прозвучит свисток в Брайтоне, где местный одноимённый клуб сыграет с «Арсеналом». Обе команды переживают не самые простые времена, концовка сезона обещает получиться нервной.

«Чайки» идут по графику «очко за игру» и находятся на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Вроде бы неплохо, да только плотность внизу сумасшедшая. Шестёрка аутсайдеров уже определилась: «Норвич» заметно отстаёт, а вот ещё пятеро участников шагают нога в ногу.

У «Астон Виллы» после 29 туров 26 баллов в активе, у «Борнмута», «Уотфорда» и «Вест Хэма» по 27, а у «Брайтона» — 29. То есть запас минимален и за один тур можно спокойно сползти в зону вылета. Понятно, что на таком фоне команда будет взгрызаться в каждую возможность, ведь на кону огромные деньги.

«Урал» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Игнатьев и Дюпин не сдюжат в Екатеринбурге В восьми предыдущих очных встречах хозяин поля уступил лишь однажды.

На самом деле стартовали подопечные Грэма Поттера очень здорово, однако к зиме результаты начали проседать. Начиная с 6 декабря «чайки» провели 14 игр в чемпионате Англии, в которых добыли одну-единственную победу (2:0 над «Борнмутом» 28 декабря). Борьба за выживание при таких результатах неизбежна.

А вот «Арсенал» всерьёз рискует пролететь мимо еврокубков. На данный момент команда занимает девятое место с 40 очками. Четыре коллектива находятся в радиусе пяти пунктов, а вот о зоне Лиги чемпионов можно разве что мечтать — «Челси» оторвался на восемь баллов, а бан «Манчестер Сити» могут отменить или отсрочить.

Перед приостановкой сезона лондонцы набрали ход и даже одержали три победы подряд, однако рестарт не удался. Разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:3) — не лучший способ вернуться в дело. «Канониры» долго терпели, пропустили перерывом, а в дебюте второго тайма Давид Луис на ровном месте получил прямую красную карточку и привёз пенальти.

«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз: Левандовски и Мюллер обойдутся без чемпионского похмелья «Фрайбург» проиграл восемь из девяти последних встреч в Мюнхене с общим счётом 4:29.

После этого никакой интригой и не пахло, подопечные Хосепа Гвардиолы спокойно довели дело до победы. Вообще статистика очных встреч говорит в пользу хозяев: «чайки» в четырёх предыдущих случаях добыли две победы при двух ничьих. Что любопытно, счёт не менялся — или 2:1 или 1:1.

Однако «Брайтон» совсем разучился побеждать и много пропускает, а «Арсенал» при Артете вроде бы добавил в защите и научился исправно набирать очки с середняками и аутсайдерами. На наш взгляд, букмекеры переоценивают хозяев, а потому отталкиваться будем от лондонцев.

Любопытно выглядит ставка Х2 + обе забьют за 2.40. Аутсайдер АПЛ показывает симпатичный и довольно результативный футбол, так что два-три гола мы наверняка увидим. Если не любите комбинированные варианты, подумайте о лобовой победе «канониров» за 2.43. Обамеянгу, Ляказетту и Бельерину пора подниматься в таблице.

Прогноз и ставки на матч «Брайтон» — «Арсенал»

«Брайтон» ловко стартовал, но начиная с 6 декабря добыл в 14 матчах всего одну победу. «Арсенал» накануне без шансов уступил «Манчестер Сити», но с середняками и аутсайдерами при Артете он стабильно набирает очки. На наш взгляд, лондонцы имеют хороший шанс выиграть и подняться вверх в таблице АПЛ.

Ставка: победа «Арсенала» за 2.43.

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