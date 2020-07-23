«Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз: Фёдор Кудряшов, Яхович и Ндинга остановят Фегули

24 июля «Антальяспор» и «Галатасарай» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Турции. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Галатасарая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Антальяспора» оценён букмекерами коэффициентом 3.13.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Антальяспор» — «Галатасарай»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции «Антальяспор» — «Галатасарай» 24 июля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.
Анализ и прогноз матча «Антальяспор» — «Галатасарай» (24.07.2020)
Чемпионат Турции вернулся в строй 12 июня. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила почти три месяца, за шесть недель добрались до логического завершения. Власти Турции рассматривали вариант с частичной заполняемостью трибун, однако в итоге было решено продолжить играть без зрителей.
Позади остались семь туров. Этого вполне достаточно, чтобы прогреться, почувствовать ритм и войти в колею. Финиш уже совсем близко, времени на исправление ошибок не осталось. Программа 34-го тура стартует в пятницу, 24 июля, одним-единственным матчем, который начнётся в 21:00 мск.
В Анталии местный «Антальяспор» будет выяснять отношения с «Галатасараем». Соперники потеряли даже теоретические шансы попасть в топ-4, то есть напрямую в еврокубки через национальное первенство они не отберутся. Вроде бы оставшийся матч превращается в формальность, но это совсем не так.
«Галатасарай» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 55 очков. «Антальяспор» отстаёт на один пункт, а идущий седьмым «Фенербахче» набрал лишь 50 баллов и выше уже никак не поднимется. До «Бешикташа» тоже не дотянуться, у чёрно-белых 59 очков.
Дело в том, что уже 29 июля состоится финал Кубка Турции. И «львам» в нём придётся болеть за «Трабзонспор», который сейчас располагается на второй позиции. Этот клуб в любом случае попадёт в еврокубки, а потому в случае его успеха в финале пятая строчка выведет в квалификацию Лиги Европы.
У «Антальяспора» ситуация ещё интереснее. Задача формулируется следующим образом: для попадания в еврокубки достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей. Первый шанс — домашняя битва с «Галатасараем». При ничьей и поражении, разумеется, «скорпионы» останутся на шестом месте.
А второй — тот самый финал Кубка Турции, в котором предстоит сразиться с «Трабзонспором». В принципе, беречь силы незачем, поскольку на восстановление будет 4,5 дня. Этого вполне достаточно, благо что «Трабзонспор» заключительный поединок чемпионат Турции проведёт на сутки позже.
«Галатасарай» на фоне жутких кадровых потерь лишь в прошлом туре прервал серию из восьми матчей без побед. На своём поле удалось одолеть лишённый мотивации «Гёзтепе» (3:1), да и то на тоненького. Вплоть до 81-й минуты счёт был равным. А на выезде стамбульцы не выигрывают уже пять встреч, в которых набрали всего два очка.
На таком фоне весомый перевес в пользу «львов» кажется сомнительным. «Антальяспор» в 15 предыдущих турах потерпел всего одно поражение, да и то от «Истанбула» (0:2), а тот в итоге стал чемпионом Турции. Статистика очных встреч говорит в пользу «Галатасарая», но этот фактор компенсируется большими проблемами с составом.
А самое главное — гостям абсолютно не обязательно побеждать, ничья их полностью устроит. Это «скорпионам» придётся владеть инициативой и искать счастья в атаке. Можно не мудрить и взять 1Х за нестыдный коэффициент 1.68. Варианты посмелее — ИТМ 1.5 мяча «Галатасарая» за 1.78 и 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.38.
Прогноз и ставки на матч «Антальяспор» — «Галатасарай» 24 июля 2020 года
«Галатасарай» в девяти предыдущих турах одержал всего одну победу, да и ту на тоненького. А у «Антальяспора» в 15 последних матчах одно поражение, причём от ставшего чемпионом «Истанбула». Кроме того, стамбульцам не нужно кровь из носу побеждать — они станут пятыми даже в случае мирного исхода. Скорее всего, гости отдадут инициативу и спокойно сыграют на контраатаках.
Ставка: ИТМ 1.5 гола «Галатасарая» за 1.78.
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