Емельяненко — Исмаилов. Прогноз на бой: быстрая и шумная победа Александра в Сочи

Бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов состоится 24 июля 2020 года. Поединок станет главным событием турнира АСА 107. Начало — не ранее 22:00 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Емельяненко: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, успех Исмаилова идёт за 2.55.

Прогноз и анализ боя Емельяненко — Исмаилов АСА 107 (24.07.2020)

Александр Емельяненко традиционно часто попадает в новостные ленты СМИ: скандалы, громкие фразы, ссоры. Ему уже 38 лет, бои с Мирко Филиповичем, Джошем Бартнеттом, Сергеем Харитонов и Фабрисиу Вердумом остались в далёком прошлом. И всё же по российским меркам он по-прежнему хорош и очень опасен.

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В смешанных единоборствах Емельяненко не выступал почти два года, с момента ничьей против Тони Джонсона в августе 2018 года. Зато в прошлом ноябре он согласился на участие во фрик-бое против Михаила Кокляева по правилам бокса. Естественно, всё закончилось очень быстро.



Сам Александр после победы даже извинялся перед зрителями, которых, к слову, набралось очень много: “ВТБ-Арена” оказалась забита под завязку, да и вообще шума этот поединок вызвал предостаточно. Емельяненко якобы не планировал быстро отправлять оппонента на настил, всё получилось случайно, когда Кокляев попёр вперёд.



Впрочем, теперь соперник заметно серьёзнее. Изначально АСА 107 планировалось провести в Москве, но организаторам помешала пандемия коронавируса. Ивент пришлось перенести в Сочи. Правда, на этот раз зрителей на трибунах не будет всё по той же причине. Хотя интерес по национальным меркам вполне серьёзный.

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Магомед Исмаилов — боец смешанного стиля, занимавшийся вольной борьбой и самбо. Назвать его топовым атлетом в своей категории даже по российским меркам нельзя, но и на пассажира он никак не тянет. Достаточно посмотреть на последние результаты: победы над Вячеславом Василевским и Антоном Фроловым, а также ничья с Владимиром Минеевым.



Список очень даже неплохой. Исмаилов хорош в борьбе, неплохо двигается, а главное — должен иметь преимущество в выносливости. Но есть проблема. Все сильные качества актуальны для средней весовой категории, а Емельяненко — чистейший тяжеловес, он выше на 15-20 см и заметно тяжелее.



Строго говоря, ситуация выглядит так: если Александр находится в хорошей физической готовности, никаких проблем у него не возникнет. Великолепная ударная техника и быстрые руки не пропали, сила и мощь рискуют оказаться для Магомеда запредельными. Если Емельяненко вложится в удар, второго попадания может и не потребоваться.

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Ключевой вопрос — насколько хорошо он готов к бою. Судя по косвенным признакам (видео с тренировок, интервью, внешний вид), уроженец Старого Оскола в полном порядке. Проблемы с кардио не должны стать ключевым фактором, поскольку поединок пройдёт в трёхраундовом формате. И с большой долей вероятности не дойдёт до конца.



Исмаилов вдоволь примелькался в СМИ и на ТВ, раскрутился и заработал неплохие деньги. Шансов у него гораздо меньше, но при любом исходе боя назвать его проигравшим будет трудно. На наш взгляд, Емельяненко потребуется определённое время, чтобы примериться к сопернику, а затем он без особых проблем добьётся победы.



Вариантов достаточно. Победа Александра идёт с коэффициентом 1.50, П1 с первом-втором раунде — за 2.13, а П1 во втором раунде — за 4.46. Торопиться Емельяненко вряд ли станет и повторения ситуации с Кокляевым не допустит, чтобы не расстраивать зрителей у экранов. Да и соперник в этот раз посильнее. Но разница всё равно кажется слишком серьёзной.

Прогноз на бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов 24 июля 2020

Исмаилов — достойный боец с неплохим послужным списком, но он выступает в среднем весе. Емельяненко выше почти на 20 см и гораздо тяжелее, разница в мощи несопоставима. Ударная техника и быстрые руки должны помочь Александру без особых проблем разобраться с шумным соперником.



Ставка: победа Емельяненко за 1.50.