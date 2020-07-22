«Лацио» — «Кальяри». Прогноз: Иммобиле и Кайседо могут забыть о втором месте в Серии А

За пять последних игр в Серии А римляне забили три раза, а пропустили девять.

23 июля «Лацио» примет «Кальяри» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Кальяри»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Лацио» — «Кальяри» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча Серии А «Лацио» — «Кальяри» (23.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а теперь Серия А стремится к своему логическому завершению. Плотность календаря запредельно высока: 23 июля завершится 35-й тур, а уже на следующий день должен стартовать 36-й. Завершить программу 35-го тура предстоит 23 июля четырём клубам, в одном из матчей сразятся «Лацио» и «Кальяри».

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«Лацио» совсем расклеился. Клуб не может вспомнить, что такое победа — ни одного успеха на протяжении пяти туров. Причём на таком внушительном отрезке получилось добыть лишь один балл — ничья случилась в позапрошлом туре со скромным «Удинезе» (0:0). Грустно.



А в прошлом туре римляне гостили в Турине у лидера чемпионата Италии «Ювентуса» и уступили со счётом 1:2. Преимущество туринцев было заметным, и победили они вполне заслуженно. Любопытно, что свой единственный гол гости забили с пенальти, подтвердив имеющиеся проблемы с созиданием.



После неудачной серии клуб, который ещё до паузы считали главным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за чемпионство, окончательно потерял всякие шансы на триумф. За четыре игры до конца сезона «орлята» находятся на четвёртой строчке, набрав 69 очков. Отставание от «старой синьоры» составляет 11 пунктов. В лучшем случае удастся побороться за вторую позицию, да и то конкуренты выглядят бодрее.

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У «Кальяри» с результатами дела обстоят не лучше. Конечно, за девять игр после паузы случилось всего три поражения, но и победами клуб не радует — только две на этом интервале. Стоит также заметить, что эти две победы (причём над командами с хвоста турнирной таблицы) являются единственными за последние 20 туров.



Впрочем, должное отдать за старания сардинцам определённо нужно. К примеру, в матче прошлого тура они принимали крепкий «Сассуоло» и скатали с ним ничью (1:1). Гости смотрелись лучше, открыли счёт на 12-й минуте и даже остались в большинстве на 48-й минуте. Однако хозяева не потеряли концентрацию и сумели реализовать свой единственный момент.



Красно-синие по-прежнему держатся на плаву в середине турнирной таблицы Серии А. После 34 туров у них в копилке 42 очка и 11-я строчка. Понятно, что вылет не грозит, но и еврокубки очень далеко. Так что клубу предстоит просто доигрывать оставшиеся матчи, которые, согласно календарю, обещают быть убойными: здесь сразу три представителя топ-6.

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Первый в очереди римский «Лацио». И тут надо бы сказать, что статистика личных встреч далеко не на стороне «островитян». К слову, в предыдущих 11 очных противостояниях с римлянами они потерпели девять поражений и скатали лишь две ничьи. Оптимизма эти цифры определённо не внушают.

Однако сейчас «орлята» переживают, мягко говоря, не лучший период. Впереди туго с реализацией моментов, а в обороне настоящий кошмар. За пять предыдущих туров они смогли забить только три мяча, а пропустили целых девять, набрав лишь одно очко.



«Кальяри» же после паузы в среднем за игру пропускает не больше одного мяча. Да и в целом на выезде играет сдержанно в защите, пропустив лишь 23 гола в 17 гостевых играх. А при таких раскладах ИТМ1 2 за коэффициент 2.00 смотрится интересно.

Прогноз и ставки на матч «Лацио» — «Кальяри»

«Лацио» переживает заметный спад: впереди туго с реализацией моментов, а в обороне настоящий кошмар. У «Кальяри» с результатами не сильно лучше, однако в среднем за игру больше одного гола клуб не пропускает. А на таком фоне можно проверить ИТМ1 за интересный коэффициент. Хозяева, может, и победят, но авоську сопернику вряд ли отгрузят.



Ставка: индивидуальный тотал «Лацио» меньше 2 мяча за коэффициент 2.00.