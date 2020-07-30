«Далянь» — «Хэнань». Прогноз: Рондону, Гамшику и Рафаэлю Бенитесу помогут родные стены

31 июля «Далянь Ифан» сыграет с «Хэнань Цзянье» в матче второго тура чемпионата Китая. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Даляня» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Хэнаня» оценён букмекерами коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Далянь Ифан» — «Хэнань Цзянье»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Далянь Ифан» — «Хэнань Цзянье» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.27. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.96.

Анализ и прогноз матча «Далянь Ифан» — «Хэнань Цзянье» (31.07.2020)

Чемпионат Китая всё же берёт старт, хоть и гораздо позже. Начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, играть будут в двух городах — Сучжоу и Даляне.

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Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В Даляне сразятся «Далянь Ифан» и «Хэнань Цзянье». Надо сказать, что соперники полностью соответствуют уровню крепких середняков. За попадание в Лигу чемпионов АФК не борются, на топ-5 претендуют, но и проблем с сохранением прописки в элитном дивизионе не испытывают.

Так получилось и в минувшем сезоне. Команды заняли восьмое и девятое место в турнирной таблице чемпионата Китая, разница составила всего три очка. «Хэнань» финишировал даже выше, поскольку мощно провёл заключительный отрезок (три победы и две ничьи в пяти последних турах).

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Стартовали в нынешнем первенстве они одинаково. Ярко и достойно проиграли клубам, которые год назад стали четвёртыми и пятыми соответственно. Причём в обоих случаях смогли открыть счёт, а вот дальше дело не пошло. «Далянь» уступил «Шаньдуну» (2:3), пропустив три мяча за семь минут от Маруана Феллайни.

«Хэнань» испытал примерно те же эмоции. К исходу часа игры он вёл у «Шаньдун Лунэн» со счётом 2:0, а затем получил четыре гола за 18 минут. Один мяч быстро удалось отквитать, но и только. Не получилось даже финального штурма — соперник довольно спокойно довёл дело до успеха (3:4).

Тем не менее на «синих ястребов» дают скромный коэффициент 1.77, а победа «красных дьяволов» оценивается аж в 5.40. Причины две. Во-первых, статистика очных встреч: две победы и две ничьи в четырёх случаях. И вторая, основная: все матчи на групповом этапе «Далянь» будет проводить в родном городе, то есть фактически будет играть дома.

«Гуанчжоу Фули» — «Гуанчжоу Эвергранд». Прогноз: Каннаваро, Паулиньо и Талиска дадут жару В девяти из десяти предыдущих очных встреч «китайские тигры» забивали не меньше двух голов.

А это уже меняет ситуацию. Кроме того, здесь больше знакомых имён. У «Хэнаня» есть несколько малоизвестных легионеров, зато «Далянь Ифан» может похвастать наличием экс-форварда «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломона Рондона, а главное — экс-полузащитником «Наполи» Мареком Гамшиком. Плюс пара футболистов из Швеции, а возглавляет всё это великолепие сам Рафаэль Бенитес.

Выбор ставки в первую очередь зависит от того, насколько сильно вы доверяете фактору своего поля. Во всех четырёх предыдущих очных поединках голы неизменно забивались в обе стороны, да и в целом соперники весьма результативны. На наш взгляд, коэффициент 1.80 на 1Х + обе забьют выглядит замечательно. Альтернативный вариант — лобовая победа хозяев за 1.77.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Китая «Далянь Ифан» — «Хэнань Цзянье» 31 июля 2020

В прошлом году команды финишировали рядышком, но теперь все матчи будут проводиться в Даляне, а это серьёзное преимущество. Состав у хозяев тоже интереснее — легионеров уровня Гамшика и Рондона у «Хэнаня» нет. Забивают соперники много, а во всех четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны (и «Далянь» ни разу не уступил). Доверимся статистике и возьмём 1Х + обе забьют за 1.80.

Ставка: «Далянь» не проиграет + обе забьют за 1.80.

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