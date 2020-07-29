«Фулхэм» — «Кардифф». Прогноз: злые «дачники» не пустят валлийцев в АПЛ

30 июля «Фулхэм» примет «Кардифф Сити» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч «Фулхэм» — «Кардифф Сити» 30 июля 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 30 июля «Фулхэм» — «Кардифф Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча Чемпионшипа «Фулхэм» — «Кардифф Сити» (30.07.2020)

Чемпионшип, несмотря на пандемию коронавируса, вернулся в строй сразу после АПЛ. Календарь был невероятно плотный, за полтора месяца завершился регулярный чемпионат. Две команды по итогам розыгрыша попали напрямую в АПЛ, а третий счастливчик определится в ходе плей-офф.

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Уже были сыграны первые полуфинальные матчи. «Суонси Сити» принимал «Брентфорд» и победил с минимальным счётом. А представитель второй пары «Фулхэм» в гостях одержал уверенную победу над «Кардифф Сити» со счётом 2:0.



«Кардифф» на правах хозяев резво начал первый тайм. Он несколько прижал гостей к воротам, проводил атаки. Однако зачастую не хватало остроты и завершающего действия. После перерыва «Фулхэм» отодвинул игру от своих ворот и стал нагружать штрафную площадь хозяев.

Это привело к голу Джошуа Онома на 49-й минуте, после индивидуального прохода футболиста. У «лазурных птиц» перестало что-либо получаться в атаке, а «дачники», напротив, сняли вопросы о победителе благодаря голу Нескенса Кебано со штрафного в добавленное время.

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Из-за того что по регламенту в плей-офф Чемпионшипа действует правило выездного гола, «Кардиффу» будет невероятно трудно рассчитывать на выход в финал. Одна из причин — не самое уверенное выступление команды вне родного стадиона. К слову, в текущем сезоне за 23 выезда она потерпела восемь поражений и пропустила 37 мячей, то есть более полутора гола в среднем за матч.



Второй момент — мощнейшая беспроигрышная серия «Фулхэма». За семь последних туров в Чемпионшипе лондонский клуб одержал пять побед и скатал две ничьи. При этом, надо сказать, пропущено было только пять мячей.



Также стоит отметить статистику личных встреч между соперниками. Дело тут в том, что за 12 последних очных противостояний лондонцы проиграли лишь однажды. А на своём поле «лазурным птицам» они и вовсе не проигрывают с 2013 года. А ведь гостям нужно забивать как минимум дважды.

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При таких раскладах интересным вариантом для ставки выглядит 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.72. Ни те, ни другие высокой результативностью не отличаются, да и в обороне у них плюс-минус порядок по меркам Чемпионшипа. Так что мы бы не стали ждать более двух-трёх забитых мячей.

Прогноз и ставки на матч «Фулхэм» — «Кардифф»

«Фулхэм» постелил себе серьёзную подушку, обыграв в первом матче на выезде «Кардифф Сити» со счётом 2:0. «Лазурные птицы» не отличаются уверенными выездами, да и статистика личных встреч тоже на стороне «дачников». Так что, на наш взгляд, лондонцы засушат игру и пробьются в финал плей-офф.



Ставка: «Фулхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.72.