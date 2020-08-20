Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Ставки на испытание для Русского Витязя

22 августа в Великобритании состоится вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт и бывший обладатель титула WBA Regular Александр Поветкин. Это будет первый бой Русского Витязя с декабря 2019 года.

Когда дата боя Александр Поветкин – Диллиан Уайт

Поединок Поветкин — Уайт пройдёт в ночь с 22 на 23 августа по московскому времени. Начало боя – не ранее 00:30 мск. Это уже третья попытка организовать бой. Изначально Поветкин и Уайт должны были встретиться в мае, затем в июле, и вот наконец поединок перенесли на август. Всему виной коронавирус.



Зато теперь бойцам добавили мотивации. Победитель получит право сразиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Кроме этого, на кону боя Поветкин — Уайт будет стоять почётный пояс по версии WBC Diamond.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Поветкин — Уайт

Прямую трансляцию боя можно будет сразу на нескольких телеканалах в России. Трансляции 22 августа будут вести телеканалы «Рен ТВ» и A1, а также онлайн-платформа Amediateka.

Коэффициенты и ставки на бой Поветкин — Уайт

По оценке букмекеров, фаворит боя — Уайт. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 69% вероятности. Шансы Поветкина аналитики оценили коэффициентом 3.50 (27%). На ничью можно поставить за 23.00 (4%).



Букмекеры считают, что бой может закончиться как досрочно, так и быть полным. Сделать ставку на то, что поединок не продлится все 12 раундов, можно за 1.80 (52% вероятности). Поставить на полный бой можно с коэффициентом 1.95 (48%).

Форма Александра Поветкина и Диллиана Уайта

2 сентября Александр Поветкин отпразднует свой 41-й день рождения. На счету Русского Витязя 38 боев, в которых он одержал 35 побед. 2 раза он проигрывал и один бой завершился вничью. Это как раз последний поединок Поветкина на сегодня. Соперником был Майкл Хантер, а после боя судей упрекали в излишней симпатии к россиянину. Весьма вероятно, что это последний шанс Поветкина задержаться в топе рейтингов.



Загвоздка в том, что соперник уж очень силен. Выходец с Ямайки, Диллиан Уайт на 8 лет моложе Поветкина. Он чрезвычайно мощный и здорово держит удар. Правда, и сам не так часто нокаутирует. Уайт – бывший кикбоксер, в этом виде он становился чемпионом Европы. В профессиональном боксе он провел 28 поединков и проиграл всего лишь однажды. В декабре 2015 года его нокаутировал Энтони Джошуа, который позже победил и Поветкина.



Свой последний на данный момент бой Уайт провёл в декабре 2019 года. В очень напряжённом поединке по очкам он одолел поляка Мариуша Ваха.



У Уайта скандальная репутация. На протяжении карьеры он несколько раз проваливал допинг-тест. Последний раз это случилось перед боем с колумбийцем Оскаром Ривасом в июле 2019 года. Так что теперь британец на испытательном сроке, иначе дисквалификации не избежать.

Прогнозы экспертов на бой Александр Поветкин – Диллиан Уайт

Уайт объективно фаворит боя. Поединок пройдет на его территории, хоть и без зрителей, а еще свою роль могут сыграть 8 лет разницы. На это упирают и эксперты. Так, Николай Валуев хоть и заявил, что будет болеть за Поветкина, сомневается в его успехе.



«К сожалению, возраст действительно берёт своё, и Поветкин теряет выносливость. Поэтому наверняка главную ставку штаб Уайта будет делать именно на это, ведь сам по себе Диллиан достаточно медлительный боксёр. Я очень дружу с Сашей и, безусловно, буду болеть за него», — сказал Валуев.



На Уайта ставит и экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью.



«После поражения от Джошуа он побил многих хороших бойцов, экс-чемпиона мира и бывших еврочемпионов. Он был образцовым после того поражения. Думаю, для него это крутейший тест – бой с Поветкиным. Александр уже не тот, каким был в 2017-2018 годах. Он намного уязвимее. Вероятно, Диллиан избавится от него в пределах восьми раундов», — полагает Беллью.



Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев затруднился назвать фаворита.



«Ни для кого не секрет, что англичане сделали этот бой как хорошую проверку для Уайта и заодно как возможность для нашего Александра Поветкина. Победа над Уайтом даст Поветкину шанс сразиться за чемпионский пояс. Исход боя зависит от того, кто сумеет навязать свою тактику боя, кто выдержит свой план на бой. У Поветкина всё неплохо с выносливостью, у него есть большой опыт. Но и Уайт прибавляет. Нас ждёт очень зрелищный и конкурентный поединок. Именно за это люди любят профессиональный бокс», — подчеркнул Лебедев.



Не уверен в успехе Русского Витязя и Кубрат Пулев, но болеть он будет за россиянина.



«Это очень интересный поединок, они оба потрясающие боксёры. У Поветкина была великолепная аматорская карьера. Но мы знаем, что профессиональный бокс это немного другое, а также то, что Уайт на все сто процентов отдаётся своему ремеслу. У обоих боксёров шансы 50-50, но я надеюсь, что Поветкин победит, потому что я с ним знаком, и он действительно хороший человек, который не болтает лишнего», — сказал Пулев.



Оптимистичнее всех высказался Костя Цзю, он ставит на Поветкина в предстоящем бою.

«Саша должен справиться с Уайтом. Я не считаю Поветкина очевидным аутсайдером, а кто так говорит – дилетанты или злопыхатели. Бой должен пройти в спокойном режиме, и всё решит хорошая подготовка.



Саша — очень волевой человек, хорошо держит удар. Для него этот бой — возможность доказать самому себе, что он ещё может. Уайт же молодой, дерзкий и наглый, что тоже даёт определённое преимущество», – заявил Цзю.



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