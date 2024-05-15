«Брайтон» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 1.5 гола за 2.20.

В отличие от соперника, «Челси» набрал форму и, вероятно, жалеет, что сезон скоро закончится, иначе была бы реальная возможность исправить ситуацию в чемпионате Англии. Победная серия подопечных Маурисио Почеттино насчитывает три матча. Поочерёдно были обыграны «Тоттенхэм» (2:0), «Вест Хэм» (5:0) и «Ноттингем Форест» (3:2).

После 36 туров «синие» находятся на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 57 очков. У «аристократов» одинаковое количество очков с «Ньюкаслом». Единственное — «сороки» лучше по дополнительным показателям. Учитывая, в какой прекрасной форме находится «Челси», шанс заполучить место в Лиге конференций велик.

Сложно представить, какие завалы пришлось разгребать Маурисио Почеттино, чтобы только весной найти оптимальный состав и создать необходимый баланс в команде. Кроме того, раскрылся Коул Палмер. 22-летний полузащитник забил в этом сезоне АПЛ 21 гол и сделал 10 результативных передач. Пожалуй, что англичанин — это единственная трансферная удача «синих» за последние пять лет.

«Чайки» фактически завершили сезон и испытывают дефицит игроков из-за большого количества травм, а вот у подопечных Почеттино нет иного варианта, кроме победы. «Синие» наконец-то разобрались с атакой, с которой вряд ли справится оборона кризисного «Брайтона». Рассмотрим ставку на победу «Челси» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.20.